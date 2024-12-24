İstanbul'da ortalama kira 25 bine çıktı! 10 kiracıdan biri ödemede zorlanıyor
İstanbul Planlama Ajansı (İPA), İstanbul’da ortalama konut kirasının 25 bin lira olduğunu açıkladı. 81 ilin ortalaması ise 15 bin lira oldu. Ancak emlakçılara göre, son bir yıllık süreçte kiralarda durgunluk yaşanıyor. Ödemelere ilişki rapor ise İstanbul'da 10 kiracıdan biri geçen ay kirasını ödemekte zorlandığını gösteriyor.
İstanbul Türkiye’de kiralamada en yüksek rakamların istendiği il olarak öne çıkıyor. Megakentte emlakçılar kiralamalarda durgunluk yaşandığını söylese de kira için istenen rakamlar yerinde durmuyor.
Megakentte ortalama kira 25 bin liraya çıktı
İstanbul Planlama Ajansı'nın (İPA) verilerine göre, İstanbul'da ortalama konut kirası 25 bin, Ankara'da 21 bin, İzmir'de ise 23 bin lira seviyesinde bulunuyor. Kiralamada 81 ilin ortalamasına bakıldığında ise rakam 15 bin lira civarında seyrediyor.
Ev sahipleri ‘bekle-gör’ politikası uyguluyor
Asgari ücret ve enflasyonun açıklanması ile birlikte memur ve emekli maaşlarının netleşmesi beklenirken pek çok ev sahibi kira artışı için ilanlarını geri çekti. Mülk sahipleri maaş zamları öncesinde kiralama piyasası için şimdilik ‘bekle-gör’ politikası uyguluyor. Uzmanlara göre ilk kez kiralanacak dairelerde artış bekleniyor.