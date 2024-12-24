İstanbul'da ortalama kira 25 bine çıktı! 10 kiracıdan biri ödemede zorlanıyor

Ev sahipleri ‘bekle-gör’ politikası uyguluyor

Asgari ücret ve enflasyonun açıklanması ile birlikte memur ve emekli maaşlarının netleşmesi beklenirken pek çok ev sahibi kira artışı için ilanlarını geri çekti. Mülk sahipleri maaş zamları öncesinde kiralama piyasası için şimdilik ‘bekle-gör’ politikası uyguluyor. Uzmanlara göre ilk kez kiralanacak dairelerde artış bekleniyor.