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  4. İstanbul'dan büyük göç dalgası başladı! Eşyasını toplayan akın akın bu 5 şehre kaçıyor

İstanbul'dan büyük göç dalgası başladı! Eşyasını toplayan akın akın bu 5 şehre kaçıyor

İstanbul’da göç tersine döndü. Megakentten eşyasını toplayan ya yakın illere ya da deprem riskinin az olduğu şehirlere kaçıyor. Göçte en büyük etkenlerden biri de yaşamanın sosyal olarak zorlaşması gösteriliyor. İşte İstanbul’dan göç edenlerin tercih ettiği iller…

İstanbul'dan büyük göç dalgası başladı! Eşyasını toplayan akın akın bu 5 şehre kaçıyor - Sayfa 1

İstanbul’da göç dalgası tersine döndü. Yıllardır iş imkanları nedeniyle avantaj olarak görülüp göç çeken İstanbul şimdilerde göç vermeye başladı.

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İstanbul'dan büyük göç dalgası başladı! Eşyasını toplayan akın akın bu 5 şehre kaçıyor - Sayfa 2

Kiraların yükselişi, yaşam maliyetlerinin artışı, deprem riski barındırması İstanbul’dan vazgeçenlerin sayısını daha da arttırıyor.

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İstanbul'dan büyük göç dalgası başladı! Eşyasını toplayan akın akın bu 5 şehre kaçıyor - Sayfa 3

İstanbul’dan göç alan ilk 5 şehir

İstanbul’dan kaçanlar ise en çok ilk 5 şehirde yoğunlaşıyor. Gerek yakınlık, gerekse ucuzluk en büyük etken olsa da asıl kaçış deprem riski nedeniyle yaşanıyor. İstanbul’dan göç alan şehirler ise Kocaeli, Ankara, Tekirdağ, İzmir ve Bursa olarak sıralanıyor.

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İstanbul'dan büyük göç dalgası başladı! Eşyasını toplayan akın akın bu 5 şehre kaçıyor - Sayfa 4

Kimi yakınlığı kimi de depremden kaçış için tercih ediliyor

TÜİK verilerine göre 2019-2023 yılları arasında İstanbul’dan göç alan ilk 10 şehir sıralamasında son 4 yıldır Kocaeli ilk sırada yer alıyor. Kocaeli’ni Ankara, Tekirdağ, İzmir ve Bursa takip ediyor. 

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