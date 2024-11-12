İstanbul'dan büyük göç dalgası başladı! Eşyasını toplayan akın akın bu 5 şehre kaçıyor
İstanbul’da göç tersine döndü. Megakentten eşyasını toplayan ya yakın illere ya da deprem riskinin az olduğu şehirlere kaçıyor. Göçte en büyük etkenlerden biri de yaşamanın sosyal olarak zorlaşması gösteriliyor. İşte İstanbul’dan göç edenlerin tercih ettiği iller…
İstanbul’da göç dalgası tersine döndü. Yıllardır iş imkanları nedeniyle avantaj olarak görülüp göç çeken İstanbul şimdilerde göç vermeye başladı.
Kiraların yükselişi, yaşam maliyetlerinin artışı, deprem riski barındırması İstanbul’dan vazgeçenlerin sayısını daha da arttırıyor.
İstanbul’dan göç alan ilk 5 şehir
İstanbul’dan kaçanlar ise en çok ilk 5 şehirde yoğunlaşıyor. Gerek yakınlık, gerekse ucuzluk en büyük etken olsa da asıl kaçış deprem riski nedeniyle yaşanıyor. İstanbul’dan göç alan şehirler ise Kocaeli, Ankara, Tekirdağ, İzmir ve Bursa olarak sıralanıyor.