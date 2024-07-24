İstanbul'dan kaçan bu şehirlere gitti! Fiyatlar uçacak!
Pahalılık ve deprem korkusu ile mega kent İstanbul göç veriyor. Peki İstanbul'dan kaçanlar hangi şehirlere gidiyorlar? Gittikleri şehirlere İstanbul'un pahalılığını mı götürüyorlar? İşte detaylar...
Türkiye'nin nakliye verileri analiz edildi. Buna göre İstanbul, Ankara ve İzmir sürekli göç verirken yeni rotalar da belli oldu.
Göç edenler, eskiye göre daha büyük evler tercih ederken, İstanbul ve İzmir'den göçün en temel nedeni ise deprem korkusu ve pahalılık.
Artan pahalılık ve deprem korkusu İstanbul'dan göçü hızlandırdı. 2023 yılına ait taşınma verilerine göre, 81 ilden 350 bine yakın nakliyat talebi analiz edildi ve en çok talebin İstanbul, Ankara, İzmir’den geldiği belirlendi.
İstanbul depremi de vatandaşların taşınma kararlarında oldukça etkili. Büyükşehir unvanlı kıyı şehirlerine de ilginin yoğun olduğu verilerle ortaya konuldu. Aralarında denize kıyısı bulunan Balıkesir, Samsun ve Ordu’nun da olduğu göç alan iller sıralamasında birinciliği Muğla alıyor. Taleplerde ikinci en yüksek artışın yaşandığı dönem, asgari ücret artışlarının ardından geçtiğimiz Temmuz ve Ağustos ayları oldu