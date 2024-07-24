İstanbul'dan kaçan bu şehirlere gitti! Fiyatlar uçacak!

İstanbul depremi de vatandaşların taşınma kararlarında oldukça etkili. Büyükşehir unvanlı kıyı şehirlerine de ilginin yoğun olduğu verilerle ortaya konuldu. Aralarında denize kıyısı bulunan Balıkesir, Samsun ve Ordu’nun da olduğu göç alan iller sıralamasında birinciliği Muğla alıyor. Taleplerde ikinci en yüksek artışın yaşandığı dönem, asgari ücret artışlarının ardından geçtiğimiz Temmuz ve Ağustos ayları oldu