İstanbullular dikkat! Kentsel dönüşüme yeni düzenleme: Detaylar belli oldu...
Hükümet, sağlıksız yapı stokunu yenilemek için kentsel dönüşümde gaza basma kararı aldı. İstanbul'daki 1.5 milyon riskli yapının hızla kentsel dönüşüme girebilmesi için hayata geçirilen 'Yarısı Bizden' kampanyası 39 ilçede süresiz uzatılırken, vatandaşın hak kaybı yaşamasının da önüne geçilecek kriterler belirlendi.
Kentsel dönüşüm projeleri çerçevesinde taşınmaz maliklerine ait mevcut inşaat alanının 1.5 katına kadar olan yeni inşaat alanlarında konut yapılıyordu.
Yeni yapılacak yapı, eskisinin 1.5 katı büyüklüğünü geçerse dönüşüm sekteye uğrayabiliyordu.
Daha önceki kampanya döneminde yeni projesine otopark ve sığınak ekleyenler bir buçuk katı kuralına takılıp hak kaybına uğramış ve Yarısı Bizden kampanyasından faydalanamamıştı.
Yeni düzenleme ile otopark ve sığınaklar proje metrekaresinin dışında tutuldu.