İstanbul'u solladı, listede Erzurum sürprizi! En çok kazandıran 5 il, İstanbul'da kazandıran ilçeler
Büyük şehirlerde konut fiyatlarındaki artış devam ederken listeye Erzurum damga vurdu. Peki en çok kazandıran şehirler hangileri? İstanbul'da satılık konutta öne çıkan ilçeler hangileri? İşte yanıtı...
Geçtiğimiz yılın konut piyasasının şaşırtan değerlendirme raporları açıklandı. Erzurum, sürpriz yaptı, İstanbul'u solladı.
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Konut piyasasını değerlendiren Gayrimenkul Uzmanı Nilüfer Kas, hızlı yükselişin şifrelerini ve gayrimenkul piyasasındaki son durumu anlattı.
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