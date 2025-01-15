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  4. İstanbul'u solladı, listede Erzurum sürprizi! En çok kazandıran 5 il, İstanbul'da kazandıran ilçeler

İstanbul'u solladı, listede Erzurum sürprizi! En çok kazandıran 5 il, İstanbul'da kazandıran ilçeler

Büyük şehirlerde konut fiyatlarındaki artış devam ederken listeye Erzurum damga vurdu. Peki en çok kazandıran şehirler hangileri? İstanbul'da satılık konutta öne çıkan ilçeler hangileri? İşte yanıtı...

İstanbul'u solladı, listede Erzurum sürprizi! En çok kazandıran 5 il, İstanbul'da kazandıran ilçeler - Sayfa 1

Geçtiğimiz yılın konut piyasasının şaşırtan değerlendirme raporları açıklandı. Erzurum, sürpriz yaptı, İstanbul'u solladı.

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İstanbul'u solladı, listede Erzurum sürprizi! En çok kazandıran 5 il, İstanbul'da kazandıran ilçeler - Sayfa 2

EKOL TV'nin haberine göre Erzurum, yatırımcısına büyük kazanç sağladı.

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İstanbul'u solladı, listede Erzurum sürprizi! En çok kazandıran 5 il, İstanbul'da kazandıran ilçeler - Sayfa 3

Konut piyasasını değerlendiren Gayrimenkul Uzmanı Nilüfer Kas, hızlı yükselişin şifrelerini ve gayrimenkul piyasasındaki son durumu anlattı.

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İstanbul'u solladı, listede Erzurum sürprizi! En çok kazandıran 5 il, İstanbul'da kazandıran ilçeler - Sayfa 4

ERZURUM FARK ATTI

2024 yılı konut piyasasında Erzurum, gayrimenkul yatırımcılarına büyük kazanç sağladı. Çoğu yatırımcı, konut fiyatlarının batı bölgelerinde daha hızlı artmasını beklerken, doğu bölgesindeki şehirler arasında özellikle Erzurum sürpriz yaptı.

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