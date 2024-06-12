İPA Mayıs 2024 sonuçları yayımlandı: İstanbul'un en önemli 3 sorunu belli oldu

SADECE YÜZDE 20 KENARA PARA KOYABİLİYOR

Araştırmaya göre mayıs ayında katılımcıların %18,6’sı bazı ödemeleri yapamadığını ve borca girdiğini, %27’si aslında pek geçinemediğini, %34,5’i kıt kanaat geçinebildiğini, %19,9’u ise geçinebildiğini ve kenara da para koyabildiğini belirtti.