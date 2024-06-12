İPA Mayıs 2024 sonuçları yayımlandı: İstanbul'un en önemli 3 sorunu belli oldu
İstanbul Planlama Ajansı'nın (İPA) her ay düzenlediği "İstanbul Barometresi" araştırmasının Mayıs 2024 sonuçları yayımlandı. Araştırmaya göre, İstanbul'un en önemli üç sorunu ulaşım, ekonomi ve olası Marmara depremi olarak belirlendi.
İstanbul Planlama Ajansı (İPA), 'İstanbul Barometresi' araştırmasının Mayıs 2024 sonuçlarını yayımladı.
Katılımcılara göre İstanbul’un ilk üç sorunu %55,8 ile ulaşım, %49,8 ile ekonomik sorunlar ve %44,9 olası İstanbul depremi olarak belirlendi.
YÜZDE 22, KURBAN BAYRAMI'NDA İSTANBUL'DA
Katılımcılara Kurban Bayramı'nda ne yapacakları da soruldu. Tatillerini genellikle İstanbul dışında geçirdiğini belirten katılımcıların %22,2’si bu bayramda ekonomik sebeplerden ötürü İstanbul’da olacağını belirtti.
Katılımcıların %13,9’u ise ekonomik sebeplerle tatil harcamalarını kısarak tatil yapacağını belirtti.
SADECE YÜZDE 20 KENARA PARA KOYABİLİYOR
Araştırmaya göre mayıs ayında katılımcıların %18,6’sı bazı ödemeleri yapamadığını ve borca girdiğini, %27’si aslında pek geçinemediğini, %34,5’i kıt kanaat geçinebildiğini, %19,9’u ise geçinebildiğini ve kenara da para koyabildiğini belirtti.