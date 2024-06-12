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  4. İPA Mayıs 2024 sonuçları yayımlandı: İstanbul'un en önemli 3 sorunu belli oldu

İPA Mayıs 2024 sonuçları yayımlandı: İstanbul'un en önemli 3 sorunu belli oldu

İstanbul Planlama Ajansı'nın (İPA) her ay düzenlediği "İstanbul Barometresi" araştırmasının Mayıs 2024 sonuçları yayımlandı. Araştırmaya göre, İstanbul'un en önemli üç sorunu ulaşım, ekonomi ve olası Marmara depremi olarak belirlendi.

İPA Mayıs 2024 sonuçları yayımlandı: İstanbul'un en önemli 3 sorunu belli oldu - Sayfa 1

İstanbul Planlama Ajansı (İPA), 'İstanbul Barometresi' araştırmasının Mayıs 2024 sonuçlarını yayımladı.

Katılımcılara göre İstanbul’un ilk üç sorunu %55,8 ile ulaşım, %49,8 ile ekonomik sorunlar ve %44,9 olası İstanbul depremi olarak belirlendi.

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İPA Mayıs 2024 sonuçları yayımlandı: İstanbul'un en önemli 3 sorunu belli oldu - Sayfa 2

YÜZDE 22, KURBAN BAYRAMI'NDA İSTANBUL'DA

Katılımcılara Kurban Bayramı'nda ne yapacakları da soruldu. Tatillerini genellikle İstanbul dışında geçirdiğini belirten katılımcıların %22,2’si bu bayramda ekonomik sebeplerden ötürü İstanbul’da olacağını belirtti.

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İPA Mayıs 2024 sonuçları yayımlandı: İstanbul'un en önemli 3 sorunu belli oldu - Sayfa 3

Katılımcıların %13,9’u ise ekonomik sebeplerle tatil harcamalarını kısarak tatil yapacağını belirtti.

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İPA Mayıs 2024 sonuçları yayımlandı: İstanbul'un en önemli 3 sorunu belli oldu - Sayfa 4

SADECE YÜZDE 20 KENARA PARA KOYABİLİYOR

Araştırmaya göre mayıs ayında katılımcıların %18,6’sı bazı ödemeleri yapamadığını ve borca girdiğini, %27’si aslında pek geçinemediğini, %34,5’i kıt kanaat geçinebildiğini, %19,9’u ise geçinebildiğini ve kenara da para koyabildiğini belirtti.

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