İşte 1 milyon TL’nin yeni faiz getirisi: 1 ay önce ne kadardı?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) dün politika faizini yüzde 45'e çekerken; TL Mevduat faizleri Merkez Bankası'nın verilerine göre, yüzde 50'nin altına geriledi. Peki, bankaların verdiği TL mevduat faiz oranları ve getirileri nasıl değişti? İşte banka banka yeni oran ve getiriler...
Akbank
Faiz oranı: Yüzde 43
Net getiri: 35.814 TL
Vade sonu ödeme: 1.035.814 TL
Bir ay önce, yüzde 47 faiz ile 39.145 TL getiri sağlanmıştı.
odea
Faiz oranı: Yüzde 45
Net getiri: 37.479 TL
Vade sonu ödeme: 1.037.479 TL
Bir ay önce, yüzde 45 faiz ile 37.479 TL getiri sağlanmıştı.
Alternatifbank
Faiz oranı: Yüzde 47
Net getiri: 39.145 TL
Vade sonu ödeme: 1.039.145 TL
Bir ay önceki getirisi de aynı orandaydı.
Fibabanka
Faiz oranı: Yüzde 45
Net getiri: 37.479 TL
Vade sonu ödeme: 1.037.479 TL
Bir ay önceki getirisi de aynı orandaydı.