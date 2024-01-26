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  4. İşte 1 milyon TL’nin yeni faiz getirisi: 1 ay önce ne kadardı?

İşte 1 milyon TL’nin yeni faiz getirisi: 1 ay önce ne kadardı?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) dün politika faizini yüzde 45'e çekerken; TL Mevduat faizleri Merkez Bankası'nın verilerine göre, yüzde 50'nin altına geriledi. Peki, bankaların verdiği TL mevduat faiz oranları ve getirileri nasıl değişti? İşte banka banka yeni oran ve getiriler...

İşte 1 milyon TL’nin yeni faiz getirisi: 1 ay önce ne kadardı? - Sayfa 1

Akbank

Faiz oranı: Yüzde 43

Net getiri: 35.814 TL

Vade sonu ödeme: 1.035.814 TL

Bir ay önce, yüzde 47 faiz ile 39.145 TL getiri sağlanmıştı.

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İşte 1 milyon TL’nin yeni faiz getirisi: 1 ay önce ne kadardı? - Sayfa 2

odea

Faiz oranı: Yüzde 45

Net getiri: 37.479 TL

Vade sonu ödeme: 1.037.479 TL

Bir ay önce, yüzde 45 faiz ile 37.479 TL getiri sağlanmıştı.

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İşte 1 milyon TL’nin yeni faiz getirisi: 1 ay önce ne kadardı? - Sayfa 3

Alternatifbank

Faiz oranı: Yüzde 47

Net getiri: 39.145 TL

Vade sonu ödeme: 1.039.145 TL

Bir ay önceki getirisi de aynı orandaydı.

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İşte 1 milyon TL’nin yeni faiz getirisi: 1 ay önce ne kadardı? - Sayfa 4

Fibabanka

Faiz oranı: Yüzde 45

Net getiri: 37.479 TL

Vade sonu ödeme: 1.037.479 TL

Bir ay önceki getirisi de aynı orandaydı.

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