İşte engellilerin 2024 yılında ÖTV muafiyeti ile alabileceği otomobillerin listesi...
2024 yılında birçok fiyatı belirleyen yeniden değerleme oranı belli oldu. Yeniden değerleme oranının belli olmasıyla birlikte engelli vatandaşlar için araç alımında uygulanan üst limiti de 2024 yılı için netleşti. ÖTV muafiyetli araç alımında motor silindir hacmi 1600cc ve altı binek otomobiller ile 2800cc ve altı hafif ticari ve tüm motosikletler tercih edilebiliyor. Peki, 2024 ÖTV muafiyeti ile alınabilecek otomobiller hangileri? İşte detaylar...
Engelli vatandaşların ÖTV muafiyetli sıfır araç alımlarında 2024 yılı üst limiti belli oldu. Bu kapsamda, 2024 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 58.46 oldu. 2023 yılında 1 milyon 4 bin 200 TL olarak uygulanmaya devam eden üst limit, 1 Ocak 2024’ten itibaren yüzde 58.46 oranında artarak yükseldi.
ÖTV muafiyetli araç hakkı yüzde 90 ve üzerinde engeli bulunan vatandaşlar için geçerli oluyor. Bu kişiler motor hacmi 1.6 litreyi geçmeyen sıfır otomobilleri belirlenen üst limite kadar satın alabiliyor.
ÖTV muafiyetli araçlar 5 yıl boyunca satılamaz veya devredilemez. Aynı zamanda ÖTV muafiyetinden yararlanan kişi, 5 yıllık süre içinde 2. bir araç satın alamaz.
2024 engelli araç limiti ne kadar oldu?
2024 yılında geçerli olacak ÖTV muafiyetli araç alımı üst limiti Resmi Gazete'de yayımlandı. Engelli araç alımınında uygulanan ÖTV muafiyeti üst limiti artırıldı. 2024 yılında ÖTV'siz otomobil limitinde güncelleme yapıldı.