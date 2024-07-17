İşte engellilerin 2024 yılında ÖTV muafiyeti ile alabileceği otomobillerin listesi...

Engelli vatandaşların ÖTV muafiyetli sıfır araç alımlarında 2024 yılı üst limiti belli oldu. Bu kapsamda, 2024 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 58.46 oldu. 2023 yılında 1 milyon 4 bin 200 TL olarak uygulanmaya devam eden üst limit, 1 Ocak 2024’ten itibaren yüzde 58.46 oranında artarak yükseldi.