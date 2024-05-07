2024'ün ilk çeyreğinde en çok hangi telefon modelleri satıldı?
Counterpoint tarafından paylaşılan raporda, en çok satılan 10 telefon açıklandı.
Piyasaya sürülen akıllı cihazlar, sadece günlük iletişim araçları olmanın ötesine geçerek, kullanıcıların hayatlarını kolaylaştıran ve zenginleştiren çok yönlü asistanlara dönüştü
Yüksek çözünürlüklü kameralar, uzun pil ömrü ve saniyeler içinde şarj olabilme yetenekleriyle, bu cihazlar modern yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline geldi.
Hal böyle olunca paylaşılan verilere göre akıllı telefon satışları yılın ilk çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,8 arttı ve 289,4 milyon adede yükseldi.
Böylece satışlar, son üç çeyrekte de artış gösterdi ve pazar güçlü bir toparlanma sinyali verdi.
Counterpoint tarafından paylaşılan raporda, en çok satılan 10 telefon açıklandı.
İşte 2024’ün ilk çeyreğinde en çok satılan akıllı telefon modelleri!