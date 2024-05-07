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  4. 2024'ün ilk çeyreğinde en çok hangi telefon modelleri satıldı?

2024'ün ilk çeyreğinde en çok hangi telefon modelleri satıldı?

Counterpoint tarafından paylaşılan raporda, en çok satılan 10 telefon açıklandı.

2024'ün ilk çeyreğinde en çok hangi telefon modelleri satıldı? - Sayfa 1

Piyasaya sürülen akıllı cihazlar, sadece günlük iletişim araçları olmanın ötesine geçerek, kullanıcıların hayatlarını kolaylaştıran ve zenginleştiren çok yönlü asistanlara dönüştü

Yüksek çözünürlüklü kameralar, uzun pil ömrü ve saniyeler içinde şarj olabilme yetenekleriyle, bu cihazlar modern yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline geldi.

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2024'ün ilk çeyreğinde en çok hangi telefon modelleri satıldı? - Sayfa 2

Hal böyle olunca paylaşılan verilere göre akıllı telefon satışları yılın ilk çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,8 arttı ve 289,4 milyon adede yükseldi.

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2024'ün ilk çeyreğinde en çok hangi telefon modelleri satıldı? - Sayfa 3

Böylece satışlar, son üç çeyrekte de artış gösterdi ve pazar güçlü bir toparlanma sinyali verdi.

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2024'ün ilk çeyreğinde en çok hangi telefon modelleri satıldı? - Sayfa 4

Counterpoint tarafından paylaşılan raporda, en çok satılan 10 telefon açıklandı.

İşte 2024’ün ilk çeyreğinde en çok satılan akıllı telefon modelleri!

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