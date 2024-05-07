2024'ün ilk çeyreğinde en çok hangi telefon modelleri satıldı?

Piyasaya sürülen akıllı cihazlar, sadece günlük iletişim araçları olmanın ötesine geçerek, kullanıcıların hayatlarını kolaylaştıran ve zenginleştiren çok yönlü asistanlara dönüştü

Yüksek çözünürlüklü kameralar, uzun pil ömrü ve saniyeler içinde şarj olabilme yetenekleriyle, bu cihazlar modern yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline geldi.