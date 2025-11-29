İşte asgari ücretli için en ucuz illerin listesi: Kiralar 9 bin 867 TL’den başlıyor
Yeni asgari ücreti belirleyecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanmasına sayılı günler kala Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, hane halklarının harcamalarının en büyük kısmını yüzde 26 ile konut ve kira oluşturuyor. Şu andaki asgari ücret 22 bin 104 TL... Türkiye’de Ekim 2025 itibarıyla 15 ilde ortalama kiralar 15 bin TL ve altında seyretti. İşte asgari ücretli için en ucuz kiraların olduğu iller ve kira tutarları…
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret için geri sayım başladı. Aralık ayının başında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısını yapması ve süreci resmen başlatması bekleniyor.
ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM YAPILMASI BEKLENİYOR?
Bu yıl 22.104 TL olarak uygulanan asgari ücrete; gerçekleşen enflasyon, beklenen enflasyon ve refah payı gibi faktörler de dikkatle alınarak yüzde 20 ile 30 arasında zam gelebileceği iddia ediliyor.
Bu tahminlere göre kulislerde 2026 yılında asgari ücretin 26 bin 525 TL ile 28 bin 735 TL arasında olabileceği konuşuluyor.
BAKAN IŞIKHAN’DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada “Önceliğimiz, sosyal diyalog çerçevesinde tarafların ortak akılla uzlaşmaya varmasıdır. Çalışanlarımızın refahını koruyan ve işverenlerimizin üretim ve istihdam gücünü gözeten optimal bir seviyenin ortaya çıkacağına inanıyorum” ifadelerini kullanmıştı.