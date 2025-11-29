İşte asgari ücretli için en ucuz illerin listesi: Kiralar 9 bin 867 TL’den başlıyor

ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM YAPILMASI BEKLENİYOR?

Bu yıl 22.104 TL olarak uygulanan asgari ücrete; gerçekleşen enflasyon, beklenen enflasyon ve refah payı gibi faktörler de dikkatle alınarak yüzde 20 ile 30 arasında zam gelebileceği iddia ediliyor.