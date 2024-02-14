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  4. İşte banka banka sıfır faizli anında kredi: Limit ve vadelerde son kampanyalar

İşte banka banka sıfır faizli anında kredi: Limit ve vadelerde son kampanyalar

Son zamanlarda yüksek enflasyon ile ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan vatandaşlar, kredi kullanma yollarını araştırıyor ancak yükselen kredi faiz oranları da durumu kötüleştiriyor. Öte yandan, bankalar müşteri portföyünü genişletmek için kredi kampanyalarına devam ediyor. İşte banka banka sıfır faizli kredi kampanyaları...

İşte banka banka sıfır faizli anında kredi: Limit ve vadelerde son kampanyalar - Sayfa 1

Bankalar, yeni müşteri kazanmak adına kredi kampanyalarını sürdürürken; farklı tutarlarda sıfır faizli taksitli nakit avans ya da kredi vermeye devam ediyor.

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İşte banka banka sıfır faizli anında kredi: Limit ve vadelerde son kampanyalar - Sayfa 2

Nasıl başvuru yapılıyor?

Küçük ihtiyaçları sıfır faizli ve vadeli olarak ödeme imkanını avantaja çevirmek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden başvuru yaparak bankada hesap açıp ya da kredi kartı talep edip kredi veya nakit avans kullanabiliyor.

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İşte banka banka sıfır faizli anında kredi: Limit ve vadelerde son kampanyalar - Sayfa 3

Kredi ne zaman hesaba geçiyor?

Banka müşterisi, kredi ya da nakit avans talep kısmından başvuru yapıp, onay gelmesiyle birlikte kredi tutarı hesaba geçiyor.

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İşte banka banka sıfır faizli anında kredi: Limit ve vadelerde son kampanyalar - Sayfa 4

Kredi notu belirleyici

Bankalar, yaptıkları incelemede kredi notuna göre kredi ya da nakit avans veriyor. Dolayısıyla, limitler dahilinde kredi notu puanına göre kredilendirme yapılıyor.

İşte banka banka avantajlı kredi kampanyaları

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