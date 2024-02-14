İşte banka banka sıfır faizli anında kredi: Limit ve vadelerde son kampanyalar Son zamanlarda yüksek enflasyon ile ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan vatandaşlar, kredi kullanma yollarını araştırıyor ancak yükselen kredi faiz oranları da durumu kötüleştiriyor. Öte yandan, bankalar müşteri portföyünü genişletmek için kredi kampanyalarına devam ediyor. İşte banka banka sıfır faizli kredi kampanyaları...

Bankalar, yeni müşteri kazanmak adına kredi kampanyalarını sürdürürken; farklı tutarlarda sıfır faizli taksitli nakit avans ya da kredi vermeye devam ediyor. 1 | 14

Nasıl başvuru yapılıyor? Küçük ihtiyaçları sıfır faizli ve vadeli olarak ödeme imkanını avantaja çevirmek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden başvuru yaparak bankada hesap açıp ya da kredi kartı talep edip kredi veya nakit avans kullanabiliyor. 2 | 14

Kredi ne zaman hesaba geçiyor? Banka müşterisi, kredi ya da nakit avans talep kısmından başvuru yapıp, onay gelmesiyle birlikte kredi tutarı hesaba geçiyor. 3 | 14