İşte bankaların 1 milyon TL'ye verdiği yeni faiz getirileri
Merkez Bankası, dün politika faizini piyasa beklentilerinden farklı olarak, 500 baz puan yukarı çekti. Peki, bankaların 1 aylık TL mevduat faiz oranları değişti mi? İşte banka banka yeni faiz oranları ve faiz getirileri...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), dün sürpriz bir adımla politika faizini (bir hafta vadeli repo ihale faizi) 500 baz puan artırarak yüzde 50 seviyesine çekti. Piyasa beklentisi, bankanın faizi sabit tutması yönündeydi. Öte yandan banka, faiz koridorunu da genişletti.
Peki, bankaların TL mevduat faizlerinde son durum ne oldu? İşte yeni faiz oranları ve faiz getirileri...
ING
Faiz oranı: Yüzde 50
Net getiri: 41.530 TL
Vade sonu ödeme: 1.041.530 TL
Alternatif Bank
Faiz oranı: Yüzde 52
Net getiri: 43.191 TL
Vade sonu ödeme: 1.043.191 TL
TEB
Faiz oranı: Yüzde 55
Net getiri: 45.683 TL
Vade sonu ödeme: 1.045.683 TL