İşte bankaların 1 milyon TL'ye verdiği yeni faiz getirileri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), dün sürpriz bir adımla politika faizini (bir hafta vadeli repo ihale faizi) 500 baz puan artırarak yüzde 50 seviyesine çekti. Piyasa beklentisi, bankanın faizi sabit tutması yönündeydi. Öte yandan banka, faiz koridorunu da genişletti.

Peki, bankaların TL mevduat faizlerinde son durum ne oldu? İşte yeni faiz oranları ve faiz getirileri...