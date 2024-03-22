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İşte bankaların 1 milyon TL'ye verdiği yeni faiz getirileri

Merkez Bankası, dün politika faizini piyasa beklentilerinden farklı olarak, 500 baz puan yukarı çekti. Peki, bankaların 1 aylık TL mevduat faiz oranları değişti mi? İşte banka banka yeni faiz oranları ve faiz getirileri...

İşte bankaların 1 milyon TL'ye verdiği yeni faiz getirileri - Sayfa 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), dün sürpriz bir adımla politika faizini (bir hafta vadeli repo ihale faizi) 500 baz puan artırarak yüzde 50 seviyesine çekti. Piyasa beklentisi, bankanın faizi sabit tutması yönündeydi. Öte yandan banka, faiz koridorunu da genişletti.

Peki, bankaların TL mevduat faizlerinde son durum ne oldu? İşte yeni faiz oranları ve faiz getirileri...

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İşte bankaların 1 milyon TL'ye verdiği yeni faiz getirileri - Sayfa 2

ING

Faiz oranı: Yüzde 50

Net getiri: 41.530 TL

Vade sonu ödeme: 1.041.530 TL

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İşte bankaların 1 milyon TL'ye verdiği yeni faiz getirileri - Sayfa 3

Alternatif Bank

Faiz oranı: Yüzde 52

Net getiri: 43.191 TL

Vade sonu ödeme: 1.043.191 TL

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İşte bankaların 1 milyon TL'ye verdiği yeni faiz getirileri - Sayfa 4


TEB

Faiz oranı: Yüzde 55

Net getiri: 45.683 TL

Vade sonu ödeme: 1.045.683 TL

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