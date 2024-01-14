Emekli maaşına ek zam gündemdeyken banka banka emekli promosyonları (2024 emekli promosyonları) Emekli maaşlarının artmasının ardından bankalar da promosyon ücretlerini güncellemeye başladı. Bazı bankaların verdiği promosyon, asgari ücrete de yaklaştı.

Aralık enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 37.57, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 49.25 oranında zam yapılacağı belli oldu. Öte yandan, emekli maaşlarının yükselmesiyle bankalar da emekli maaşı promosyonlarını güncellemeye başladı. Bazı bankaların promosyon tutarları, 15 bin TL'ye kadar çıkıyor. 1 | 14

Emekli promosyonu nasıl alınıyor? Emekli maaşını aldığı banka ile 3 yıl taahhüt süresi dolanlar ve yeni emekli olanlar, maaşlarını istedikleri bankaya taşıyabilirken; bankaların belirlediği tutarlarda promosyon ücretini alabiliyor. Maaşlarını taşımak isteyenler bankaya bildirim yapmak zorunda olurken, bildirimleri banka şubelerinden veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Emekliye ek zam gündemde SGK ve Bağ-Kur emeklileri, memur emeklileriyle aralarındaki 12 puanlık zam farkının kapanmasını istiyor. Ekonomi yönetimi, beklentiye ilişkin çalışmalar yaparken, yeni formüller üzerinde çalışılıyor. Geçen yıl seyyanen zamla maaşları 7 bin 500 liraya çıkarılan emekliler için de yüzde 37,57'lik zamdan fiilen yararlanamama riski var. AK Parti'den yapılan açıklamaya göre; emekliye ek zam ve en düşük emekli maaşı düzenlemelerinin Ocak ayının üçüncü haftasında Meclis gündemine girmesi bekleniyor. Bankaların son açıkladığı emekli maaşı promosyonları ise şöyle: 2 | 14

ING Gazeteoksijen'de yer alan habere göre; SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING’ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 10.000 TL’ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca Otomatik Fatura Talimatı'nıza 5.000 TL’ye varan ek nakit promosyondan yararlanarak toplamda 15.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Yeni emekliler ve EYT ile emekli olanlar da, emekli maaş promosyonundan yararlanabilirler. 1 aylık toplam gelir/aylık tutarınız, 3.500 TL’ye (3.500 TL hariç) kadar ise 6.000 TL,

3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arası ise 7.000TL,

7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arası ise 9.000 TL

10.000 TL ve üzeri ise 10.000 TL nakit promosyon ödemesi alırsınız. 3 | 14