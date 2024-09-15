İşte borsanın en çok kazandıran ve kaybettiren hisseleri
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,88 azalırken, bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,89, BES fonları yüzde 0,97 değer kaybetti.
Borusan Boru Sanayi en çok prim yapan hisse
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 26,51 ile Borusan Boru Sanayi oldu.
Borusan Boru Sanayi’yi, yüzde 8,79 ile Şekerbank, yüzde 7,92 ile Pegasus Hava Taşımacılığı izledi.
En çok değer kaybettiren Şok Marketler
Hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 12,18 ile Şok Marketler, yüzde 10,45 ile CW Enerji ve yüzde 9,42 ile Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı olarak sıralandı.
Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 466 milyar 200 milyon lirayla Garanti BBVA, 444 milyar 289 milyon lirayla Koç Holding ve 403 milyar 305 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.
En çok Para Piyasası Fonları yükseldi
Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 0,98 ile "Para Piyasası Fonları", en fazla gerileyen fon ise yüzde 3,92 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.
BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 0,99 ile "Başlangıç Fonları"nda görülürken en çok gerileyen fon ise yüzde 4,25 ile "Endeks" oldu.
Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 18,36 ile Ziraat Portföy Birinci Serbest (TL) Fon oldu.
NN Hayat ve Emeklilik AŞ Altın Emeklilik Yatırım Fonu, yüzde 1,55'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.