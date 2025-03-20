İşte dünyanın en büyük bankaları: 6 Türk bankası listeye girdi!
Brand Finance’in hazırladığı "Banking 500-Dünyanın En Değerli 500 Banka Markası 2025" çalışmasında marka değeri 2021’den bu yana ilk kez çift hanede yükseldi.
Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance’in her yıl hazırladığı "Banking 500-Dünyanın En Değerli 500 Banka Markası" 2025 yılı çalışması açıklandı.
Dünyanın en değerli 500 bankasının toplam marka değeri son 4 yılda ilk kez çift hane yükseliş göstererek 2024’e göre yüzde 13 artışla 1,6 trilyon dolara ulaştı.
Bankalarda en değerli markalar Çin’de
Listede Çinli bankalar dünyanın en değerli markalarının ilk 4'ünü oluşturdu.
2024’ten sonra 2025’te de Çinli ICBC, 79,1 milyar dolara yaklaşan marka değeriyle zirvede yerini korudu.
İkinci sırada 78,4 milyar dolar değerle China Construction Bank yer aldı.
Çinli Agricultural Bank of China 70,2 milyar dolarla üçüncü sırada gelirken, Bank of China da 63,8 milyar dolarla 4'üncü sırada yer aldı.
ABD’li bankalar Çin’i takip etti
En değerli banka sıralamasında Bank of America (BofA) 45 milyar dolarla 5'inci sırada gelirken, 6’ıncı sırada 44,2 milyar dolar değerle ABD'li Chase, 36 milyar dolarla Wells Fargo 7'nci, 35,70 milyar dolarla Citi 8'inci ve 32,4 milyar dolarla JP Morgan 9'uncu oldu.