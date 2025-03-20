İşte dünyanın en büyük bankaları: 6 Türk bankası listeye girdi!

ABD’li bankalar Çin’i takip etti

En değerli banka sıralamasında Bank of America (BofA) 45 milyar dolarla 5'inci sırada gelirken, 6’ıncı sırada 44,2 milyar dolar değerle ABD'li Chase, 36 milyar dolarla Wells Fargo 7'nci, 35,70 milyar dolarla Citi 8'inci ve 32,4 milyar dolarla JP Morgan 9'uncu oldu.