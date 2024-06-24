İşte emekli indiriminin geçerli olduğu yerler...
Emekli vatandaşlar kamuya ait kurumlarda çeşitli indirimlerden yararlanabiliyor. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla beraber emekliler; misafirhane, PTT, TCDD veya öğretmenevi gibi birçok tesisten indirimli bir şekilde hizmet alabiliyor. İşte, emekli indiriminin geçerli olduğu yerler...
Emekli vatandaşlar, birçok kamu tesisinden ücretsiz veya indirimli olarak yararlanabiliyor. KYK yurtları, TCDD biletleri, misafirhane, PTT Kargo gibi birçok kamusal alanda emeklilere farklı oranlarda indirim uygulanıyor.
İşte, 2024 Haziran itibarıyla emekli vatandaşların indirimli hizmet alacağı kurumlar...
TCDD'de yüzde 20 emekli indirimi
TCDD'de yıl boyunca emeklilere ana hat trenlerinde yüzde 10 indirim yapıldı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından 1 Nisan’dan itibaren yüksek hızlı (YHT), anahat ve bölgesel trenlerde uygulanmaya başlanan emeklilere yüzde 10 indirim kampanyasından faydalanan emekli vatandaş sayısının 62 bin kişiye ulaştığını söyledi.
Bakan Uraloğlu, "Akıl ve alın terleriyle ülkemize hizmet eden emeklilerimiz, seyahatlerinde ağırlıklı olarak yüksek hızlı trenleri tercih ediyor. İndirimi başlattığımız Nisan ayının başından bu yana yüksek hızlı trenlerle 37 bin 500, anahat trenleri ile 10 bin 321, bölgesel trenlerle ise 14 bin 240 emeklimiz yolculuk yaptı" dedi.
Emeklilere yüzde 15 indirim
Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan aylık alan emeklilere kamu kurum ve kuruluşlarına ait misafirhane, öğretmenevi ve diğer sosyal tesislerde yüzde 15 oranında indirim uygulanıyor.
Emeklilere ücretsiz KYK yurdu
Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) ait yurtlar, 2023-2024 akademik yılın tamamlanmasından sonra Temmuz ayında 1 aylığına ücretsiz bir şekilde emeklilere açılacak.