İşte en çok dolar satan en zengin 10 il: Hangi yatırım aracı daha mantıklı? Uzmanı anlattı

DOLARDA KALAN KAYBETTİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre temmuzda yıllık enflasyon yüzde 61,78 olarak gerçekleşti. Doların son 1 yılda getirisi ise yüzde 24 seviyelerinde kaldı. Enflasyona göre bakıldığında son 1 yılda Dolar reel bazlı yüzde 38’e yakın kayıp yaşadı. Yani bu süreçte dolarda kalan yatırımcılar kaybetti.