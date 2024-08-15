İşte en çok dolar satan en zengin 10 il: Hangi yatırım aracı daha mantıklı? Uzmanı anlattı
Son 1 yılda faiz oranlarının yükselmesi yatırımcı getirilerini değiştirdi. TL mevduatın cazibesi artarken, dolarda kalan kaybetti. Türkiye genelinde en çok Dolar satan 10 il belli oldu. Ekonomist Muhammet Bayram, döviz bulunduran vatandaşlara önemli bir uyarıda bulundu. İşte detaylar...
Geçtiğimiz yıl itibarıyla ekonomi yönetiminin enflasyonla mücadele kapsamında attığı sıkı para ve maliye politikası adımları yatırım getirilerini değiştirdi. Bu süreçte mevduat faizleri yükseliş gösterirken, dolarda reel getiriler düşmeye başladı.
DOLARDA KALAN KAYBETTİ
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre temmuzda yıllık enflasyon yüzde 61,78 olarak gerçekleşti. Doların son 1 yılda getirisi ise yüzde 24 seviyelerinde kaldı. Enflasyona göre bakıldığında son 1 yılda Dolar reel bazlı yüzde 38’e yakın kayıp yaşadı. Yani bu süreçte dolarda kalan yatırımcılar kaybetti.
TL MEVDUAT FAİZİ ARTTI
Faiz artırımları sonrası TL’nin cazibesi arttı, TL mevduatlara uygulanan faiz oranları bu süreçte hızlı bir şekilde yükseldi. Bir ara yüzde 60 seviyelerini aşan TL mevduat faizleri şu anda ortalama yüzde 50-53 civarında seyrediyor. Bu süreçte vatandaşlar döviz payını azaltırken TL mevduat payını artırdı.
İŞTE EN ÇOK DOLAR SATAN 10 İL
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) açıkladığı il bazındaki bankacılık rakamlarına göre Türkiye genelinde döviz mevduatı son 1 yılda yüzde 1.6 azaldı.