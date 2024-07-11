İşte en düşük emekli maaşı için masadaki üç formül
En düşük emekli maaşına yapılacak iyileştirme için AK Parti ve ilgili bakanlıkların gerçekleştirdiği toplantıda üç rakam üzerinde duruluyor.
Milyonlarca emeklinin gözü kulağı 10 bin TL olan en düşük emekli maaşına yapılacak iyileştirme çalışmasına çevrildi. Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre AK Parti ve ilgili bakanlıkların gerçekleştirdiği toplantıda 11 bin 500, 12 bin ve 12 bin 500 TL'lik üç alternatifli çalışma üzerinde duruluyor.
Yapılacak iyileştirme çalışmalarının etki analizi yapılan toplantıda, bütçe koşulları içinde verilebilecek en iyi rakama ulaşılması hedefleniyor.
3 ALTERNATİFLİ ÇALIŞMA
Emekli maaşlarına iyileştirme yapılması amacıyla AK Parti kurmayları, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile SGK gibi ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri görüşmeler yürütüyor.
Toplantılarda en düşük emekli maaşının 10 bin TL'den hangi miktara kadar yükseltilebileceği konuşuldu.