İşte en düşük emekli maaşı için masadaki üç formül

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı 10 bin TL olan en düşük emekli maaşına yapılacak iyileştirme çalışmasına çevrildi. Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre AK Parti ve ilgili bakanlıkların gerçekleştirdiği toplantıda 11 bin 500, 12 bin ve 12 bin 500 TL'lik üç alternatifli çalışma üzerinde duruluyor.