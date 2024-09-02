İşte en yüksek faiz oranları: 100, 500 bin ve 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar?
Merkez Bankası, bankaların verdiği faiz oranlarını açıkladı. Banka adı açıklamadan verileri duyuran Merkez Bankası 1 aylık mevduata en yüksek faizin yıllık yüzde 53.92 olduğunu belirtti. 1 milyon lirasını bir yıl boyunca faizde değerlendiren mudinin kazancı 642 bin lira oluyor. Peki 100 bin, 500 bin ve 1 milyon TL'nin aylık net faiz kazancı ne kadar? İşe detaylar...
Merkez Bankası faizlerde değişiklik yapmadı ve enflasyondaki gidişata göre parasal sıkılaşmanın devam ettirilebileceğine yönelik sinyaller verdi.
Merkez Bankası'nın atacağı faiz adımı bankaların vereceği mevduat faizini de doğrudan etkiliyor.
YENİ FAİZ ORANLARI
Merkez Bankası, bankalarca açılan mevduatlara uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranlarını açıkladı.
hurriyet.com.tr'den Burak Taşçı'nın haberine göre 1 aya kadar vadede faiz yüzde 53.92, 3 aya kadar vadede yüzde 59.04, 6 aya kadar vadede yüzde 53.41, 1 yıla kadar vadede yüzde 52.61, 1 yıl ve daha uzun vadede faiz oranı yüzde 44.01 oldu.