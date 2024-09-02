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  4. İşte en yüksek faiz oranları: 100, 500 bin ve 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar?

İşte en yüksek faiz oranları: 100, 500 bin ve 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar?

Merkez Bankası, bankaların verdiği faiz oranlarını açıkladı. Banka adı açıklamadan verileri duyuran Merkez Bankası 1 aylık mevduata en yüksek faizin yıllık yüzde 53.92 olduğunu belirtti. 1 milyon lirasını bir yıl boyunca faizde değerlendiren mudinin kazancı 642 bin lira oluyor. Peki 100 bin, 500 bin ve 1 milyon TL'nin aylık net faiz kazancı ne kadar? İşe detaylar...

İşte en yüksek faiz oranları: 100, 500 bin ve 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? - Sayfa 1

Merkez Bankası faizlerde değişiklik yapmadı ve enflasyondaki gidişata göre parasal sıkılaşmanın devam ettirilebileceğine yönelik sinyaller verdi.

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İşte en yüksek faiz oranları: 100, 500 bin ve 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? - Sayfa 2

Merkez Bankası'nın atacağı faiz adımı bankaların vereceği mevduat faizini de doğrudan etkiliyor.

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İşte en yüksek faiz oranları: 100, 500 bin ve 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? - Sayfa 3

YENİ FAİZ ORANLARI

Merkez Bankası, bankalarca açılan mevduatlara uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranlarını açıkladı.

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İşte en yüksek faiz oranları: 100, 500 bin ve 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? - Sayfa 4

hurriyet.com.tr'den Burak Taşçı'nın haberine göre 1 aya kadar vadede faiz yüzde 53.92, 3 aya kadar vadede yüzde 59.04, 6 aya kadar vadede yüzde 53.41, 1 yıla kadar vadede yüzde 52.61, 1 yıl ve daha uzun vadede faiz oranı yüzde 44.01 oldu.

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