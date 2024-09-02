İşte en yüksek faiz oranları: 100, 500 bin ve 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar?

hurriyet.com.tr'den Burak Taşçı'nın haberine göre 1 aya kadar vadede faiz yüzde 53.92, 3 aya kadar vadede yüzde 59.04, 6 aya kadar vadede yüzde 53.41, 1 yıla kadar vadede yüzde 52.61, 1 yıl ve daha uzun vadede faiz oranı yüzde 44.01 oldu.