İşte en yüksek mevduat faiz oranı: 100, 500 bin ve 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar?

1 aya kadar vadede faiz yüzde 53.82, 3 aya kadar vadede yüzde 59.21, 6 aya kadar vadede yüzde 52.57, 1 yıla kadar vadede yüzde 52.52, 1 yıl ve daha uzun vadede faiz oranı yüzde 37.31 oldu.