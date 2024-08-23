İşte en yüksek mevduat faiz oranı: 100, 500 bin ve 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar?
Merkez Bankası'nın faizi yüzde 50'de sabit bırakmasıyla birlikte bankalar da mevduatlarında yüksek faize devam ediyor. Parasını mevduatta değerlendirenler güncel oranlarla enflasyonun üzerinde getiri sağlayabiliyor. Peki 100, 500 bin ve 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, politika faizinde değişikliğe gitmedi. Aylık enflasyon verilerinin kalıcı düşüş gösterdiğine ikna olana kadar sıkı para politikası duruşunun devam edeceğini açıklayan Merkez Bankası, faizi yüzde 50'de sabit bıraktı.
Merkez Bankası'nın attığı faiz adımı bankaların vereceği mevduat faizini de etkiliyor.
YENİ FAİZ ORANLARI AÇIKLANDI
hurriyet.com.tr'de Burak Taşçı'nın haberine göre Merkez Bankası, bankalarca açılan mevduatlara uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranlarını açıkladı.
1 aya kadar vadede faiz yüzde 53.82, 3 aya kadar vadede yüzde 59.21, 6 aya kadar vadede yüzde 52.57, 1 yıla kadar vadede yüzde 52.52, 1 yıl ve daha uzun vadede faiz oranı yüzde 37.31 oldu.