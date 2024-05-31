İşte güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları (31 Mayıs 2024 akaryakıt fiyatları)
Vatandaşlar güncel akaryakıt fiyatlarını araştırıyor. Peki, güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları ne kadar? İşte 31 Mayıs 2024 akaryakıt fiyatları...
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor.
Küresel petrol fiyatları ve Dolar/TL'de yaşanan dalgalanmaların akaryakıt üzerindeki etkileri sürüyor.
Peki, güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar? İşte İstanbul, İzmir ve Ankara benzin, motorin ve LPG güncel fiyatları (31 Mayıs 2024 akaryakıt fiyatları)
Güncel benzin ve motorin fiyatları
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 41.36 TL
Motorin litre fiyatı: 40.25 TL
LPG litre fiyatı: 21.19 TL