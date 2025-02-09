İşte hurda teşviki ile alınabilecek 12 otomobil!

Bu yasa ile hem otomotiv sektörünün içinde bulunduğu durgunluğa çare olması hem yerli üretimin desteklenmesi hem de trafikteki 25 yaş ve üzeri araçların geri çekilmesini hedefleniyor.

Eğer teklif yasalaşırsa vatandaşlar vergisiz olarak belirli marka ve modellerdeki sıfır araçlara sahip olabilecek.