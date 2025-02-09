İşte hurda teşviki ile alınabilecek 12 otomobil!
Hurda teşviki uygulamasından yararlanmayı bekleyenler önemli bir ayrıntıyı atlıyor. Yasa teklifine göre hurda teşviki ile herhangi bir araç alınamıyor. Sadece yerlilik oranı yüzde 40 ve üzerinde olan araçlar indirimden yararlanabiliyor. Bu kıstaslara uyan sadece 12 model bulunuyor. Ancak bu araçların sıfır modelleri de vergisiz olarak alınabiliyor.
Yerli araçların satışına hız kazandırmak için planlanan hurda indirimi yerlilik oranı yüzde 40'ı geçien araçları kapsayacak. Yasa teklifi ile ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. İşte detaylar...
HURDA TEŞVİKİ İLE HANGİ ARAÇLAR ALINABİLİR?
Yeni yasa teklifi, hurdaya çıkarılan 25 yaş ve üzeri araçlar karşılığında ÖTV muafiyeti ile yeni araç alımını teşvik ediyor. Bu teşvik kapsamında, yerlilik oranı %40 ve üzerinde olan araçlar dikkate alınacak.
Bu yasa ile hem otomotiv sektörünün içinde bulunduğu durgunluğa çare olması hem yerli üretimin desteklenmesi hem de trafikteki 25 yaş ve üzeri araçların geri çekilmesini hedefleniyor.
Eğer teklif yasalaşırsa vatandaşlar vergisiz olarak belirli marka ve modellerdeki sıfır araçlara sahip olabilecek.
Uzmanlar, bu teşvik programının araçlara olan talebi artıracağını ve yasanın yürürlüğe girmesiyle stok krizinin derinleşebileceğini belirtiyor. Hurda teşviki, özellikle yerli üretim araçlara odaklanarak, yerli otomotiv sanayinin gelişimini de desteklemeyi amaçlıyor. Bu durum, hem tüketiciler için büyük bir fırsat hem de üreticiler için talebin artması anlamına gelebilir.