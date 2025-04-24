İşte ilçe ilçe İstanbul’da konut satışları: Depremin en çok hissedildiği ilçeler ilk sırada

İSTANBUL'DA EN ÇOK SATIŞ YAPILAN İLÇELER

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre bu yılın ilk çeyrek döneminde ise İstanbul’da en çok konut satışının gerçekleştiği 10 ilçe şöyle:

1-Esenyurt: 7 bin 378 konut

2-Bahçelievler: 2 bin 548 konut

3-Pendik: 2 bin 480 konut

4-Beylikdüzü: 2 bin 471 konut

5-Başakşehir: 2 bin 448 konut

6-Kartal: 2 bin 418 konut

7-Kadıköy: 2 bin 308 konut

8-Maltepe: 2 bin 100 konut

9-Ümraniye: 2 bin 83 konut

10-Küçükçekmece: 2 bin 16 konut