İşte ilçe ilçe İstanbul’da konut satışları: Depremin en çok hissedildiği ilçeler ilk sırada
6,2 şiddetindeki depremin ardından dikkatler İstanbul'a çevrildi. Türkiye’de konut satışlarında İstanbul yüzde 17,89 pay ile zirvede yer alıyor. Bu yıl ilk çeyrekte en fazla satış Esenyurt, Bahçelievler, Pendik, Beylikdüzü ve Başakşehir’de gerçekleşti. Satışların en fazla Marmara Denizi ile sınırı olan güney sahillerinde yoğunlaştığı dikkat çekiyor. En az rağbet gören ilçeler ise Adalar, Çatalca, Beykoz, Şile ve Beyoğlu oldu.
Silivri açıklarında olan ve İstanbul dışında birçok ilde de hissedilen 6,2 şiddetindeki depremin ardından dikkatler yeniden İstanbul'a çevrildi. Türkiye’nin ve özellikle de İstanbul’un en öncelikli gündem maddelerinden birinin “depreme hazırlık” olması gerektiği bir defa daha gün yüzüne çıktı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2024 yılı verilerine göre; İstanbul’da yaklaşık 6 milyon konut, 1,5 milyon iş yeri bulunuyor. İstanbul'da 600 bin konutun ise “riskli” olduğu ifade ediliyor.
KONUT SATIŞINDA İSTANBUL ZİRVEDE
İstanbul, konut satışlarında zirvede yer alıyor. TÜİK tarafından açıklanan son verilere göre; Mart ayında Türkiye genelinde 110 bin 795 konut satıldı. İstanbul, 19 bin 820 konut ile listede ilk sırada bulunuyor.
Böylece geçen ay toplam satışlar içinde İstanbul’un payı yüzde 17,89 oldu.
İSTANBUL'DA EN ÇOK SATIŞ YAPILAN İLÇELER
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre bu yılın ilk çeyrek döneminde ise İstanbul’da en çok konut satışının gerçekleştiği 10 ilçe şöyle:
1-Esenyurt: 7 bin 378 konut
2-Bahçelievler: 2 bin 548 konut
3-Pendik: 2 bin 480 konut
4-Beylikdüzü: 2 bin 471 konut
5-Başakşehir: 2 bin 448 konut
6-Kartal: 2 bin 418 konut
7-Kadıköy: 2 bin 308 konut
8-Maltepe: 2 bin 100 konut
9-Ümraniye: 2 bin 83 konut
10-Küçükçekmece: 2 bin 16 konut