İşte İngiliz bankadan 5 Türk hissesi için fiyat beklentisi!

HSBC, Türk hisselerini değerlendirdiği bir rapor yayınladı. Raporda Analolu Grubu Holding'i değerlendirirken Net Varlık Değeri (NAV)=tabanlı bir STOP modeli kullandığını belirtti.

Değerlendirmede, "90,9 milyar TL'lik hedef NAV tahminimize ulaşmak için yüzde 25 holding şirketi iskontosu uyguluyoruz. Hedef fiyatımız yaklaşık yüzde 43 artış anlamına gelmektedir. Rusya'daki bira operasyonlarının olumlu sonuçlanmasının önemli bir pozitif katalizör olacağına inanıyoruz. Dezavantajlı riskler arasında daha zayıf bir makro ortam ve artan rekabet yer almaktadır" şeklinde belirtti.

HSBC değerlendirmesinde Analolu Grubu Holding bünyesindeki Coca-Cola İçecek ve Anadolu Efes için hedef fiyatlarını ise düşürdü.