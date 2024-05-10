İşte kamuda atılması beklenen tasarruf adımları!
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uzun bir süredir üzerinde çalışılan kamuda tasarruf ve tedbir paketinin son aşamaya geldiğini duyurdu. Pazartesi günü açıklanacak olan paketin, 100 milyar liralık tasarruf hedefini gerçekleştirmeyi amaçlayacağı belirtildi. Bu kapsamda kamuda harcamaları en aza indirmek için uygulanacak tedbirlerin detayları belli olmaya başladı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamuda tasarruf ve tedbir paketinin pazartesi günü açıklanacağını duyurdu ve ekonomi programının geçiş dönemi içerdiğini belirterek, "Nihai amacımız sürdürülebilir yüksek büyüme" dedi.
Son olarak ise Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kamuda taşıtlar, binalar, haberleşme giderleri, cari harcamalar, hizmet içi eğitim, yurt dışı seyahat, kamu istihdamı gibi alanda tasarruf kültürünü güçlendirecek adımlar atacağız. ifadelerini kullandı
Ayrıca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından yürütülen tedbirlerle birlikte kamuda 100 milyar lira tasarruf hedefleniyor.
Tasarruf tedbirleriyle birlikte kamu kurumlarında giderlerin kalem kalem hesaplanması ve harcamaların en aza indirilmesi hedefleniyor