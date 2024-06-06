İşte Kurban Bayramı’nda 5 gece konaklama fiyatları: 11 bin TL'ye de var 500 bin TL'ye de...

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, Hürriyet’e yaptığı değerlendirmede, “Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması tatil rezervasyonlarını daha da hareketlendirdi. Kurban Bayramı döneminde 2.5 milyonun üzerinde kişinin turizm hareketlerine katılımını bekliyoruz. Yurtiçi satışlarda bu yıl geçen yıla göre artış olduğu görülüyor. Özellikle deniz tatili planlayan aileler için bayramın okulların kapanmasına denk gelmesi önemli bir fırsat sunuyor. Yurtiçinde Bodrum, Kemer, Marmaris, Side, Belek, Alanya, Çeşme tercih ediliyor. Antalya ve Ege’deki otel dolulukları şimdiden yüzde 80’leri buldu. Kültür turu rezervasyonlarında da geçen yılki bayram rezervasyonlarına göre bu yıl yüzde 40’ları aşan bir artış söz konusu” dedi.