İşte Kurban Bayramı’nda 5 gece konaklama fiyatları: 11 bin TL'ye de var 500 bin TL'ye de...
Kurban Bayramı tatili dokuz güne çıkarıldı. Dokuz günlük tatilde ise rota Akdeniz... Bayram döneminde 2.5 milyonun üzerinde kişinin seyahate çıkması bekleniyor. Peki tatilde konaklama fiyatları nasıl? İşte tatil beldelerinde 5 gece konaklamanın maliyeti...
Tatilciler en çok Antalya, Alanya, Kemer, Side ve Bodrum’u tercih ediyor. Tatilseverler en çok her şey dahil otellere talep gösterirken bungalovlar, apart oteller ve pansiyonlardaki fiyatlar da merak ediliyor.
TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, Hürriyet’e yaptığı değerlendirmede, “Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması tatil rezervasyonlarını daha da hareketlendirdi. Kurban Bayramı döneminde 2.5 milyonun üzerinde kişinin turizm hareketlerine katılımını bekliyoruz. Yurtiçi satışlarda bu yıl geçen yıla göre artış olduğu görülüyor. Özellikle deniz tatili planlayan aileler için bayramın okulların kapanmasına denk gelmesi önemli bir fırsat sunuyor. Yurtiçinde Bodrum, Kemer, Marmaris, Side, Belek, Alanya, Çeşme tercih ediliyor. Antalya ve Ege’deki otel dolulukları şimdiden yüzde 80’leri buldu. Kültür turu rezervasyonlarında da geçen yılki bayram rezervasyonlarına göre bu yıl yüzde 40’ları aşan bir artış söz konusu” dedi.
11 BİN TL’YE DE VAR 500 BİN TL’YE DE
Peki 9 günlük tatil dönemi için bölge bölge konaklama fiyatları nasıl? Online rezervasyon yapılabilen internet sitelerinden derlenen bilgilere göre, bayramda tatil bölgelerinde uygun fiyatlı 5 gecelik konaklama 2 kişi ve 1 çocuk için 11 liradan başlıyor. En lüks otellerde ise bu fiyatlar 500 bin lirayı aşıyor.
İŞTE BAYRAMDA KONAKLA FİYATLARI
Antalya’da 5 gecelik konaklama 2 kişi 1 çocuk için ortalama 11 bin liradan başlıyor. Denize sıfır seçenekli bir otelde kalınmak istenirse de ortalama konaklama 25 bin liradan başlıyor. Antalya’da ultra lüks otelde 5 gece konaklamak ise 500 bin lirayı aşıyor.