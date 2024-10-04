İşte masadaki en güçlü seçenek: Emekli maaş farkının çözümünde katsayı formülü

Milliyet Gazetesi'nde yer alan habere göre AK Parti kurmayları yeni yıldan sonra emekli olacak kişilere bağlanacak maaşta 100 lira ile 14 bin lira arasında kayıp yaşanma riski bulunduğuna dikkat çekerken maaşın katsayının en yüksek olduğu dönem baz alınarak hesaplanması formülünün en güçlü seçenek olarak masada olduğunu belirtiyor.