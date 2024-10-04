İşte masadaki en güçlü seçenek: Emekli maaş farkının çözümünde katsayı formülü
2025 yılında emekli olacaklara bu yıl emekli olanlardan en az yüzde 30 daha az aylık bağlanacak. Aradaki farkın çözümü için çalışma yapıldığı açıklanmıştı. AK Parti kaynakları maaşın en yüksek katsayıyla hesaplanmasına yönelik formülün ağırlık kazandığını belirtiyor.
Emekli aylığı bağlanacak kişilerin 2025 ve sonrasında maaşlarında en az yüzde 30’a varacak hak kaybının giderilmesi için kurumlar arasında sürdürülen çalışmalar sürüyor.
Milliyet Gazetesi'nde yer alan habere göre AK Parti kurmayları yeni yıldan sonra emekli olacak kişilere bağlanacak maaşta 100 lira ile 14 bin lira arasında kayıp yaşanma riski bulunduğuna dikkat çekerken maaşın katsayının en yüksek olduğu dönem baz alınarak hesaplanması formülünün en güçlü seçenek olarak masada olduğunu belirtiyor.
Nihai karar için farkın sebepleri ve maliyet ile ilgili etki analizinin sonucunun beklendiğini aktaran kaynaklar, meselenin yasaya gerek olmaksızın da çözülebileceği görüşünde...
Emekli adayları, 2024-2025 yılı maaş farkına ilişkin yapılacak düzenlemeyi merakla beklerken ekonomi yönetimi çalışmalarını hızlandırdı, alternatif çözümler üzerinde yaptığı çalışmada sona geldi.