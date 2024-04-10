İşte Meclis gündemine gelecek 5 düzenleme...
Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı ve Ziraat Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşcu, yüzde 25 kira sınırının kaldırılmasının TBMM'nin gündeminde olduğunu belirtti. Babuşcu ayrıca, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine gelecek 5 yeni düzenlemeyi sıraladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın düşük faiz istemi ve 'faiz sebep, enflasyon sonuç' tezi sonrası Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizini mayıs ayındaki seçimlerden önce yüzde 8,50'ye kadar indirmişti.
Bu ekonomi modeli enflasyon ve kur krizine neden olurken, TL'nin değer kaybetmesine neden oldu. Enflasyon, kur krizi ve TL'nin değer kaybetmesi kiralarda fahiş artışlara neden olurken, hali hazırda zor durumda olan yurttaşı dar boğaza sürükledi.
Yüzde 25 kira sınırı uzatıldı
Bu gelişmeler sonrası 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren 1 yıl süreyle kira artış oranlarına yüzde 25 sınırı getirildi. Ancak yaşanan ekonomik krizin daha da büyümesi sonrası kira artış oranlarında yüzde 25 sınırı, 2 Temmuz 2023'ten itibaren 2 Temmuz 2024 tarihine kadar bir yıl süreyle yeniden uzatıldı.
Arabulucu dönemi başladı
Ayrıca, kira krizinin büyümesi üzerine 1 Eylül 2023 tarihi itibarıyla ev sahibi ve kiracı uyuşmazlıklarında mahkemeden önce arabulucuya gidilmesi kararlaştırıldı.