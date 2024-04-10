İşte Meclis gündemine gelecek 5 düzenleme...

Bu ekonomi modeli enflasyon ve kur krizine neden olurken, TL'nin değer kaybetmesine neden oldu. Enflasyon, kur krizi ve TL'nin değer kaybetmesi kiralarda fahiş artışlara neden olurken, hali hazırda zor durumda olan yurttaşı dar boğaza sürükledi.