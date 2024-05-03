İşte memur ve emeklinin şimdiden garantilediği zam oranı
Nisan ayına ilişkin enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından emeklilerin temmuzda alacağı zam oranına ilişkin ipuçları da gelmeye başladı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 4 aylık enflasyona göre yüzde 18.70, memurlar ise yüzde 13,56 oranında zammı şimdiden garantiledi. Kesin rakam ise mayıs ve haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla belli olacak.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nisan ayı enflasyon verisini açıkladı. Enflasyon geçtiğimiz ay yüzde 3,18 arttı, yıllık bazda yüzde 69,80 oldu. Böylece emeklilerin 4 aylık enflasyona göre alacağı zam oranı da netleşti.
4 aylık enflasyona göre emeklilerin kök maaşına yansıyacak kümülatif artış yüzde 18.70 oldu. Bu orana mayıs ve haziran ayına ilişkin enflasyon rakamları da eklenince zam oranı kesinleşmiş olacak.
Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı, toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkının toplamı olacak. Memur ve memur emeklilerin 2024 yılının ilk 6 ayı için yüzde 15, ikinci 6 ayı için 10 zam yapılacak.
Nisan ayı enflasyon verilerine göre 4 aylık memur enflasyon farkı yüzde 3,23 oldu. Böylece memur için zam oranı enflasyon farkı dahil yüzde 13,56 olarak hesaplandı.