İşte son dönemde zamlanan ürün ve hizmetler: Akaryakıttan sigaraya, doğalgazdan elektriğe...
Son dönemde akaryakıttan doğalgaza, toplu taşımadan alkol ve sigaraya kadar pek çok ürün ve hizmete peş peşe zamlar geldi. İşte zamlanan ürün ve hizmetler...
DOĞALGAZA YÜZDE 38 ZAM GELDİ
1 Ağustos itibariyle konutlarda kullanılan doğalgaza yüzde 38 zam geldi.
Ağustos itibarıyla konutlarda kullanılan doğalgazın toptan satış fiyatı yüzde 38, yıllık doğal gaz tüketimi 300 bin metreküp ve altında olan serbest tüketicilerin elektrik üretimi haricinde kullandıkları doğalgazın satış fiyatı ise yüzde 33,1 arttı.
İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMAYA YÜZDE 13 ZAM
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), Temmuz Ayı Toplantısı'nda toplu taşımaya yüzde 13 zam yapıldı.
Yeni zamlı tarifeye göre; tam elektronik bilet 17,70 TL’den 20 TL’ye öğrenci bileti 8,64 TL’den 9,76 TL’ye çıktı.
KİRADA YÜZDE 25 SINIRI BİTTİ
Konut kiralarında ise yüzde 25’lik tavan zam uygulaması 1 Temmuz'dan itibaren son verildi. Yeni dönemde kira artış oranı enflasyon rakamlarına bağlı olarak TÜFE oranına göre belirleniyor.