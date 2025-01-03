İşte Türkiye'nin inşası devam eden 31 savaş gemisi ve özellikleri!

HİSAR Sınıfı Açık Deniz Karakol Gemileri

Öte yandan MİLGEM Korvet tasarımını baz alan ancak faydalı yük ve itki sistemleri farklı olan HİSAR Sınıfı Açık Deniz Karakol Gemileri (ADKG) için de inşa faaliyetleri devam ediyor. Toplamda, 6 adet ADKG inşa ediliyor ve bu sayının 10’a çıkması hedefleniyor.

Bunlar, şu şekilde: