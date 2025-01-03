İşte Türkiye'nin inşası devam eden 31 savaş gemisi ve özellikleri!
Türk Donanması, son dönemde savaş gemisi ve bu gemilere yönelik sensör ve silah sistemi projeleriyle öne çıkıyor. Halihazırda Türk Deniz Kuvvetleri için Türkiye’deki çeşitli tersanelerde 31 farklı savaş gemisinin inşa faaliyetleri devam ediyor. İşte isim isim halihazırda inşa faaliyetleri devam eden Türk savaş gemileri…
MİLGEM İSTİF Sınıfı Firkateynler
Milli Gemi (MİLGEM) Projesi kapsamında üretilen ilk 4 gemi olan ADA Sınıfı Korvetler, halihazırda Türk Donanması’nın envanterinde bulunuyor. 5. gemiden itibaren ise ‘MİLGEM İSTİF Sınıfı Firkateyn’ inşası başladı ve ilk gemi TCG İSTANBUL (F-515) Firkateyni, envanterde bulunuyor.
Öte yandan 7 adet İSTİF Sınıfı Firkateyn’in inşası da devam ediyor.
Bunlar, şu şekilde:
HİSAR Sınıfı Açık Deniz Karakol Gemileri
Öte yandan MİLGEM Korvet tasarımını baz alan ancak faydalı yük ve itki sistemleri farklı olan HİSAR Sınıfı Açık Deniz Karakol Gemileri (ADKG) için de inşa faaliyetleri devam ediyor. Toplamda, 6 adet ADKG inşa ediliyor ve bu sayının 10’a çıkması hedefleniyor.
Bunlar, şu şekilde: