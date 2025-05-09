İşten çıkarken tazminatınızı yakmayın! İşçi hangi durumlarda kıdem tazminatı almaya hak kazanır?
İşçi kendi isteğiyle ayrılırken kıdem tazminatına hak kazanmak için geçerli bir gerekçe sunmalıdır. Geçerli sebepleri olmasına rağmen istifa dilekçesinde "kişisel nedenlerle" veya "gördüğüm lüzum üzerine" gibi ifadeler kullanan bir işçi, kıdem tazminatı alamaz. Peki haklıyken haksız duruma düşmemek için ne yapmalı?
İşten ayrılırken kıdem tazminatını yakmamak için nelere dikkat etmeli? Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, işten ayrılırken dikkat edilmesi gereken ayrıntıları yazdı. İşte Kıvanç'ın yazısı:
"Haklı sebeple işten ayrılan işçiler kıdem tazminatı alabilirler. Kanuna göre, işçinin haklı fesih yapabileceği haller şöyle:
– Yapılan iş, işin niteliğinden doğan sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olursa.
– İşçinin sürekli olarak yakından ve doğrudan buluştuğu işveren ya da başka bir işçi bulaşıcı hastalığa veya işçinin işi ile bağdaşmayan bir hastalığa tutulursa.
– İşveren iş sözleşmesi yapılırken esaslı noktalardan biri hakkında gerçeğe uygun olmayan bilgi verirse, yanlış vasıflar veya şartlar göstererek işçiyi yanıltırsa.
– İşveren işçinin veya aile fertlerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak şekilde sözler söyler, davranışlarda bulunursa veya işçiye cinsel tacizde bulunursa.
– İşçi başka bir işçi veya üçüncü kişiler tarafından işyerinde cinsel tacize uğrarsa ve bu durumu işverene bildirmesine rağmen gerekli önlemler alınmazsa.
– Ücret zamanında ve eksiksiz ödenmezse.
– İşçinin çalıştığı işyerinde bir haftadan fazla süreyle işin durmasını gerektirecek zorlayıcı sebepler ortaya çıkarsa.”