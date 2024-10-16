Kaçak telefonda IMEI kırdırma devri bitti! Klonlanan hatlar tek tek kapanıyor

Yurt dışından getirilen kaçak telefonlar için bir devir kapandı. Kayıt ücreti ödememek için telefonlara yaptırılan IMEI kırdırma işlemi pek çok kişiyi mağdur ediyor. Telefoncuların son günlerde başı klon hatlar yüzünden ağrıyor. Kapanmama garantisi veren ve kırdırma işlemini yapan telefoncuların kapısını çalan vatandaşlar, kandırıldıklarını söyleyerek para iadesi istiyor.