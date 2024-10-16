Kaçak telefonda IMEI kırdırma devri bitti! Klonlanan hatlar tek tek kapanıyor
Yurt dışından getirilen telefonların IMEI kayıt ücretinden artışı ile telefoncular IMEI kırdırma işlemi yaparak cihazların kullanımını sağlıyordu. Klonlanan hatlar tek tek kapanmaya başladı. Kırdırma işlemi yapan ve garanti veren telefoncular son günlerde müşterilerinin tepkileriyle karşı karşıya kalıyor. Telefoncular işlem yapılan telefonları ise ikinci elin altından almaya başladı.
Yurt dışından getirilen kaçak telefonlar için bir devir kapandı. Kayıt ücreti ödememek için telefonlara yaptırılan IMEI kırdırma işlemi pek çok kişiyi mağdur ediyor. Telefoncuların son günlerde başı klon hatlar yüzünden ağrıyor. Kapanmama garantisi veren ve kırdırma işlemini yapan telefoncuların kapısını çalan vatandaşlar, kandırıldıklarını söyleyerek para iadesi istiyor.
Sinyal alınmayan telefonlara 1 yıl süre verilmişti
Geçen yıl ekim ayında çıkarılan kanunla sinyal alınamayan cep telefonlarının kapatılması için süre 7 yıldan 1 yıla düşürülmüştü.
Sürenin dolmasıyla birlikte ardından bu yolla kullanılan telefonlar da tek tek kapanmaya başladı. Çoğu telefoncu, sorun olmayacağı garantisi verdiği için vatandaşların tepkisiyle karşı karşıya Özellikle Mecidiyeköy, Eminönü’nde telefoncular tarafından uygulanan IMEI kırma işlemi tercih edilmiyor.
IMEI klonlama yapanlar telefonculara akın ediyor
Telefonculara IMEI klonlatan sonrasında mağdur olanlar telefonlarının kapanmasının üzerine işlemi yapan telefoncuların kapısını çalıyor. Sabah’ın haberine göre, Mecidiyeköy'de IMEI klonlayan bir telefoncu, "Bir haftadır klonlamaya çalışıyoruz olmuyor. Devlet engellemiş. Daha önce telefonlarını klonladığımız kişilerin telefonları da kapanmaya başlamış. Bizden paralarını istiyorlar. Zor durumda kaldık" diyor.