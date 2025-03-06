Kademeli emeklilik çıkacak mı? İsa Karakaş "Ankara’nın gündeminde" dedi ve tarih verdi

1999 ile 2008 yılları arasında sigortalı olan ancak EYT düzenlemesinden yararlanamayan milyonlarca kişi, kademeli emeklilik konusundaki tartışmaları yakından takip ediyor. Bir gün farkla EYT kapsamına dahil olamayıp 17 yıl daha çalışmak zorunda kalanlar, bu durumu büyük bir adaletsizlik olarak değerlendiriyor.