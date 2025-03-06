Kademeli emeklilik çıkacak mı? İsa Karakaş "Ankara’nın gündeminde" dedi ve tarih verdi
Özellikle 1999 ila 2008 yılları arasında sigortalı olarak çalışmaya başlayanların merakla beklediği emeklilikte kademe için SGK Başuzmanı İsa Karakaş dikkat çeken bir açıklamada bulundu.
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle yaklaşık 2 milyon kişi emeklilik hakkı kazanırken, 1999 sonrası sigortalı olanlar bu kapsamın dışında kaldı. Ancak kademeli emeklilik yeniden tartışma konusu oldu. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, "Kademeli emeklilik konusunda ciddi bir hareketlilik var. Ankara’nın öncelikli gündem maddelerinden biri haline geldi." sözleriyle milyonlarca kişiye umut verdi.
1999 ile 2008 yılları arasında sigortalı olan ancak EYT düzenlemesinden yararlanamayan milyonlarca kişi, kademeli emeklilik konusundaki tartışmaları yakından takip ediyor. Bir gün farkla EYT kapsamına dahil olamayıp 17 yıl daha çalışmak zorunda kalanlar, bu durumu büyük bir adaletsizlik olarak değerlendiriyor.
23 yıl hizmet süresi ve 9000 prim gününü tamamlamalarına rağmen emeklilik hakkı kazanamayan bu kesim, yaş şartlarının sigorta başlangıç tarihine göre yeniden düzenlenmesini talep ediyor. 8 Eylül 1999 sonrası sigortalı olanlar, mevcut 58-60 yaş sınırının esnetilmesi gerektiğini savunarak emeklilik sisteminin daha adil hale getirilmesini istiyor.