Kadın çalışana erken emeklilik fırsatı doğdu: Staj yapan anneler nasıl EYT’li olacak?

Sosyal güvenlik mevzuatımıza göre emeklilik için prim ödemek gerekiyor. Çalışarak ya da kendi işini yaparak veya isteğe bağlı sistem ile her ay SGK'ya prim ödenmesi gerekiyor. Bunların dışında borçlanma (satın alma) yöntemiyle prim kazanma imkânı da var.

Anneler sigortalı olduktan sonra dünyaya gelen üç çocuğu için borçlanma yaparak 2.160 gün (6 yıl) kazanıyorlar. İşte Sabah'tan Faruk Erdem'in haberine göre, doğum borçlanması ile ilgili soruların cevapları...