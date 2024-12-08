Kadın çalışana erken emeklilik fırsatı doğdu: Staj yapan anneler nasıl EYT’li olacak?
Çocuk sahibi olmak kadınlara 6 yıl erken emekliliğin önünü açıyor... Peki doğum borçlanması nasıl yapılacak? Evlat edinenler yapabiliyor mu? Staj yapan anneler nasıl EYT’li oluyor? Bu yıl başvuran kaç lira kazanacak? İşte tüm soruların cevapları...
Sosyal güvenlik mevzuatımıza göre emeklilik için prim ödemek gerekiyor. Çalışarak ya da kendi işini yaparak veya isteğe bağlı sistem ile her ay SGK'ya prim ödenmesi gerekiyor. Bunların dışında borçlanma (satın alma) yöntemiyle prim kazanma imkânı da var.
Anneler sigortalı olduktan sonra dünyaya gelen üç çocuğu için borçlanma yaparak 2.160 gün (6 yıl) kazanıyorlar. İşte Sabah'tan Faruk Erdem'in haberine göre, doğum borçlanması ile ilgili soruların cevapları...
KİMLER HAK SAHİBİ?
SSK'lı olanlar, kendi işini yapan Bağ-Kur'lular ve memur olan anneler doğum borçlanması yapabiliyor. İsteğe bağlı sigorta ödeyerek Bağ- Kur'lu olanlar da yapabilir.
PRİM ŞARTI VAR MI?
Hayır yok. Borçlanabilmek için doğumların ilk sigortalı olduktan sonra gerçekleşmesi gerekiyor.