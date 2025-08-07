Kadınların vazgeçilmeziydi ; Aksesuar ve mücevher devi konkordato ilan etti!
Sattığı mücevher ve aksesuarlarla adından söz ettiren Claire’s iflas sürecine girdiğini ve mahkemeye başvurduğunu duyurdu.
Dünya genelinde birçok firma ve işletme ekonomik krize dayanamayarak iflasa sürükleniyor. Başta ABD olmak üzere çok sayıda Avrupa ülkesi bu krizden payına düşeni aldı.
SEVİLEN BUTİK MARKASI İFLASLA KARŞI KARŞIYA
Ülkemizde de iflas ve konkordato süreçleri yaşanırken bir hikaye sonu haberi daha ABD’den geldi. cnbc.com’un servis ettiği habere göre çeşitli mücevher ve aksesuar çeşitleriyle uzun zamandır bilinen butik batma riskiyle karşı kaşıya.
Tween perakendecisi Claire’s, işleri yeniden organize etmek ve tasfiyeyi önlemek umuduyla Çarşamba günü yedi yıl içinde ikinci kez iflas koruması başvurusunda bulundu.
500 MİLYON DOLARLIK BORÇ YÜKÜ
Kulak delme hizmetleri ve çeşitli mücevher ve aksesuar çeşitleriyle uzun zamandır bilinen AVM merkezli butik, yaklaşık 500 milyon dolarlık borç artan rekabet ve karlı bir şekilde işletmeyi büyütmeyi her zamankinden daha zor hale getiren gelişen bir perakende sektörüyle karşı karşıya.