Kadınların vazgeçilmeziydi ; Aksesuar ve mücevher devi konkordato ilan etti!

500 MİLYON DOLARLIK BORÇ YÜKÜ

Kulak delme hizmetleri ve çeşitli mücevher ve aksesuar çeşitleriyle uzun zamandır bilinen AVM merkezli butik, yaklaşık 500 milyon dolarlık borç artan rekabet ve karlı bir şekilde işletmeyi büyütmeyi her zamankinden daha zor hale getiren gelişen bir perakende sektörüyle karşı karşıya.