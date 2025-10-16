Kahvenin tadı kaçtı: Bir fincan kahve artık lüks tüketim oldu

Zincir kahve markaları fiyat güncellemelerine devam ediyor

Büyük kahve zincirleri, maliyet baskısına dayanamayarak fiyatlarını sık sık güncelliyor. Eskiden yılda bir kez yapılan fiyat revizyonları artık birkaç ayda bir yapılır hale geldi. Bu durum, hem tüketicinin tepkisini hem de sektör içi rekabeti artırıyor. Zincir markalar, kaliteyi korumak için bu zamların kaçınılmaz olduğunu savunuyor. Ancak tüketiciler, artık bir kahveye 150 TL vermek istemiyor. Bazı markalar promosyonlu ürünlerle denge sağlamaya çalışsa da genel eğilim yukarı yönlü. Kahve kültürü gelişmiş şehirlerde bile tüketim alışkanlıkları değişmeye başladı. İnsanlar artık kahveyi keyiften çok zorunlu bir ihtiyaç gibi tüketiyor. Bu da sosyal mekanların doluluk oranlarında hissedilir bir düşüş yaratıyor. Kısacası,kahve artık hem damak hem de bütçe meselesi.