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Kaldıraçlı piyasalarda risk yönetimi

Kaldıraç, daha az sermayeyle daha büyük hacimli işlemler yapılmasına imkan sağlayan finansal bir araçtır. Kaldıraçlı piyasalarda başarıya ulaşmak, risk yönetimi ve doğru bir risk/ödül dengesinin kurulmasından geçer. Peki, kaldıraçlı piyasalarda risk yönetimi nasıl olmalıdır? Detaylar haberimizde...

Kaldıraçlı piyasalarda risk yönetimi - Sayfa 1

Kaldıraçlı piyasalar

Kaldıraçlı piyasalar, yatırımcılara küçük sermayelerle büyük pozisyonlar açma imkanı sunarak potansiyel kârları artırır, ancak aynı zamanda riskleri de önemli ölçüde yükseltir. Bu nedenle, kaldıraçlı piyasalarda etkili risk yönetimi hayati önem taşır. İşte, kaldıraçlı piyasalarda risk yönetimi için stratejiler...

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Kaldıraçlı piyasalarda risk yönetimi - Sayfa 2

1-) Kaldıraç oranını dikkatli belirleme

Kaldıraç, kazançları artırabileceği gibi kayıpları da aynı oranda büyütür. Yüksek kaldıraç oranlarından kaçınılmalı ve risk toleransına uygun bir kaldıraç oranı belirlenmelidir. Özellikle piyasanın belirsiz olduğu dönemlerde kaldıraç oranını düşürmek önemlidir.

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Kaldıraçlı piyasalarda risk yönetimi - Sayfa 3

2-) Zarar durdurma (Stop-Loss) emirleri kullanma

Zarar durdurma emirleri, pozisyonlarınızın belirli bir zarar seviyesinde otomatik olarak kapatılmasını sağlar. Bu emirler, beklenmedik piyasa hareketlerinde büyük kayıpları önlemeye yardımcı olur. Zarar durdurma seviyelerini belirlerken piyasa oynaklığı ve pozisyon büyüklüğü dikkate alınmalıdır.

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Kaldıraçlı piyasalarda risk yönetimi - Sayfa 4

3-) Pozisyon büyüklüğünü yönetme

Her bir işlem için riske atılacak sermaye miktarı dikkatli bir şekilde belirlenmelidir. Toplam portföyün küçük bir yüzdesini tek bir işleme ayırarak, büyük kayıpların önüne geçilebilir. Pozisyon büyüklüğü, kaldıraç oranıyla birlikte değerlendirilir.

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