Kaldıraçlı piyasalarda risk yönetimi

3-) Pozisyon büyüklüğünü yönetme

Her bir işlem için riske atılacak sermaye miktarı dikkatli bir şekilde belirlenmelidir. Toplam portföyün küçük bir yüzdesini tek bir işleme ayırarak, büyük kayıpların önüne geçilebilir. Pozisyon büyüklüğü, kaldıraç oranıyla birlikte değerlendirilir.