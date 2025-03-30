Kaldıraçlı piyasalarda risk yönetimi
Kaldıraç, daha az sermayeyle daha büyük hacimli işlemler yapılmasına imkan sağlayan finansal bir araçtır. Kaldıraçlı piyasalarda başarıya ulaşmak, risk yönetimi ve doğru bir risk/ödül dengesinin kurulmasından geçer. Peki, kaldıraçlı piyasalarda risk yönetimi nasıl olmalıdır? Detaylar haberimizde...
Kaldıraçlı piyasalar
Kaldıraçlı piyasalar, yatırımcılara küçük sermayelerle büyük pozisyonlar açma imkanı sunarak potansiyel kârları artırır, ancak aynı zamanda riskleri de önemli ölçüde yükseltir. Bu nedenle, kaldıraçlı piyasalarda etkili risk yönetimi hayati önem taşır. İşte, kaldıraçlı piyasalarda risk yönetimi için stratejiler...
1-) Kaldıraç oranını dikkatli belirleme
Kaldıraç, kazançları artırabileceği gibi kayıpları da aynı oranda büyütür. Yüksek kaldıraç oranlarından kaçınılmalı ve risk toleransına uygun bir kaldıraç oranı belirlenmelidir. Özellikle piyasanın belirsiz olduğu dönemlerde kaldıraç oranını düşürmek önemlidir.
2-) Zarar durdurma (Stop-Loss) emirleri kullanma
Zarar durdurma emirleri, pozisyonlarınızın belirli bir zarar seviyesinde otomatik olarak kapatılmasını sağlar. Bu emirler, beklenmedik piyasa hareketlerinde büyük kayıpları önlemeye yardımcı olur. Zarar durdurma seviyelerini belirlerken piyasa oynaklığı ve pozisyon büyüklüğü dikkate alınmalıdır.