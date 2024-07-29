Araç sahipleri dikkat! Kalem kalem hesaplandı: İşte otoda bakımın faturası...
Otomobilleri satın alabilmek kadar bakımlarını düzenli yaptırmanın maliyeti de yükseldi. Bugün orta segmentte bir otomobilin ilk bakımı 5 bin TL’ye, aynı aracın kapsamlı 120 bin km bakımı 11 bin TL’ye yapılıyor. Bütün kalemler alt alta sıralandığında ortalama fiyatlar 8 bin 600 TL seviyesini buluyor. Araç bakım ücretlerinin geçen yıla göre ortalama yüzde 60-70 arasında arttığını belirten uzmanlar ise “eldeki araç değerlendiği için bakıma olan talep yüksek” diyor.
Bir otomobil satın alabilmek kadar bakım maliyetlerini karşılayabilmek de son zamanlarda araç sahiplerini en çok ilgilendiren konular arasında yer alıyor. Çünkü, değeri artık en az 1 milyon TL’yi bulan otomobillerin bakımı için gerekli olan ürün ve hizmetlerin faturası da giderek artıyor.
Temmuz 2024 itibarıyla en çok satılan otomobiller üzerinden güncel bakım maliyetleri incelendi.
Buna göre, son bir yılda araç bakım ücretleri ortalama yüzde 60-70 oranında artarken, bugün orta segmentte bir otomobilin ilk bakımı (20.000 km) yaklaşık 5 bin TL’yi, aynı aracın kapsamlı 120 bin kilometre bakımı 11 bin TL’yi aşıyor.
Araç bakımında en önemli kalemleri motor yağı, filtreler ve kayış setleri oluşturuyor. Bugün bir motor yağının ortalama fiyatı 1.500 TL’leri aşarken, orta kalitede ürünler göz önüne alındığında yağ filtresi 230 TL, hava filtresi 425 TL, yakıt filtresi 652 TL şeklinde sıralanıyor.
İlk bakımlar için kullanılmayan ancak 120 bin km bakımında değiştirilen eksantirik kayış setinin fiyatı ise 3 bin 156 TL’ye ulaşıyor. İşçilik ücretleri ise ortalama 1.600 TL’leri buluyor.