Araç sahipleri dikkat! Kalem kalem hesaplandı: İşte otoda bakımın faturası...

Bir otomobil satın alabilmek kadar bakım maliyetlerini karşılayabilmek de son zamanlarda araç sahiplerini en çok ilgilendiren konular arasında yer alıyor. Çünkü, değeri artık en az 1 milyon TL’yi bulan otomobillerin bakımı için gerekli olan ürün ve hizmetlerin faturası da giderek artıyor.

Temmuz 2024 itibarıyla en çok satılan otomobiller üzerinden güncel bakım maliyetleri incelendi.