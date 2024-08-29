Kamu bankaları 1.49 faizli konut kredisi verecek mi? Resmi kaynaklardan ilk açıklama
Dün sosyal medyada düşük faizli konut kredisi kampanyasının başlatılacağına dair iddialar büyük yankı uyandırdı. Konuyla ilgili olarak resmi kaynaklardan ilk açıklama geldi.
Kamu bankalarının düşük faizli konut kredisi kampanyası başlatacağına dair söylentiler, sosyal medyada hızla yayıldı.
Kamu bankalarının düşük faizli konut kredisi kampanyası başlatmayı planladığına dair haberler dün yeni bir gündem oluşturdu.
KAMU BANKALARININ YÜZDE 1,49 FAİZLİ KONUT KREDİSİ İDDİASI
Kamu bankalarının ilk kez ev alacaklara aylık yüzde 1,49 faiz oranıyla kredi imkanı sağlayacağı ve söz konusu kampanyanın Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım ve Emlak Katılım bankaları tarafından sunulacağı iddia edildi.
Söz konusu haberlerde ortalama konut kredisi faizinin yüzde 3,6 olduğu, düşük faizli kredi kampanyası ile bu oranın neredeyse yarısı kadar düşük bir faiz oranı ile kredi verileceği belirtildi.