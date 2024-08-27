Kamu bankaları düşük faizli konut kredisi vermeye başladı! İşte oranlar...
Sektör kaynaklarına göre, kamu bankaları düşük faizli konut kredisi kampanyası başlatmayı planlıyor. Kaynaklar, bankaların üzerinde çalıştığı faiz oranını da açıkladı.
Uzun süredir merakla beklenen düşük faizli konut kredisi kampanyası için son aşamaya gelindi. Kamu bankaları tarafından sağlanacak bu krediler, ev sahibi olmayı hedefleyenler için yeni bir fırsat sunacak.
Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım ve Emlak Katılım bankaları, aylık yüzde 1,49 faiz oranıyla ilk kez ev alacaklara verilecek.
EV SAHİBİ OLMAK İSTEYENLERE BÜYÜK AVANTAJ
Merkez Bankası verilerine göre, Türkiye’de ortalama konut kredisi faizi şu anda yüzde 3.6 seviyesinde. Kamu bankalarının sunacağı yüzde 1.49 faiz oranı, mevcut oranların neredeyse yarısı kadar. Bu faiz oranı ev sahibi olmak isteyenlere büyük bir avantaj sağlayacak.
Yeni konut kampanyası ile 1 milyon TL konut kredisi kullanan bir kişi, aylık 17.900 TL taksit ödeyerek ev sahibi olabilecek. Eğer kampanyadan yararlanmazsa, aynı kredi için aylık ödemesi gereken tutar 36.500 TL’yi bulacak.