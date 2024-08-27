Kamu bankaları düşük faizli konut kredisi vermeye başladı! İşte oranlar...

EV SAHİBİ OLMAK İSTEYENLERE BÜYÜK AVANTAJ

Merkez Bankası verilerine göre, Türkiye’de ortalama konut kredisi faizi şu anda yüzde 3.6 seviyesinde. Kamu bankalarının sunacağı yüzde 1.49 faiz oranı, mevcut oranların neredeyse yarısı kadar. Bu faiz oranı ev sahibi olmak isteyenlere büyük bir avantaj sağlayacak.