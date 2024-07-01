Kamu harcamaları nedir? Kamu harcamaları nasıl sınıflandırılır?
Kamu harcamaları, devletin mal ve hizmet alımları için yaptığı harcamalar olarak tanımlanabilir. Kamu harcamaları, devletin yapılanma biçimi dolayısıyla hizmeti gerçekleştiren kamu kuruluşları tarafından yapılmaktadır. Peki, kamu harcamaları nasıl sınıflandırılır? İşte detaylar…
Kamu harcamaları nedir?
Kamu harcamaları, devlet ve diğer kamu tüzel kişileri tarafından toplumsal ve yarı toplumsal ihtiyaçların karşılayacak kamu hizmetlerinin üretimi için yapılan harcamalardır.
Klasik maliyecilere göre kamu harcamaları, kamu makamlarının toplumsal ihtiyaçları karşılamak üzere belirli usullere uyarak yaptıkları parasal harcamalar iken, modern maliyeciler kamu harcamalarının miktarıyla değil, içeriğiyle ilgilidirler. Modern maliyeciler kamu harcamalarını devletin mali araçlarından biri olarak kabul ederler.
Kamu harcamalarının sınıflandırılması
Kamu harcamalarındaki gelişmelerin izlenmesi, hangi alanlarda artış ya da azalış içinde olduğunun tespiti, sınıflandırmayla mümkündür. Kamu harcamaları idari, fonksiyonel ve ekonomik olarak sınıflandırılmaktadır.
İdari sınıflandırma
İdari sınıflandırmalar, devletin yapısı ve organları göz önünde tutularak yapılan sınıflandırmalardır. Devletin yetki, kontrol, görev ve muhasebeleştirme işlemlerinin görülebilmesine olanak sağlamaktadır. İdari sınıflandırmalar, devletin harcama yapan organları arasındaki bir sınıflandırma olduğu için, bu tür sınıflandırmalara, organik sınıflandırmalar da denilmektedir.