Kamu harcamalarının gerçek artış nedenleri nelerdir?
Kamu harcamalarının topluma sunulan mal ve hizmetlerin kalitesi ve miktarında meydana gelen artışla birlikte artması, kamu harcamalarında meydana gelen gerçek bir artışı ifade eder. Peki, kamu harcamalarının artma nedenleri nelerdir? İşte detaylar…
Kamu harcamalarının gerçek artış nedenleri
1-) Ekonomik nedenler
20. yüzyılla birlikte ortaya çıkan gelişmeler sonrasında ‘’Klasik Devlet’’ anlayışının yerini ‘’Sosyal Devlet’’ anlayışına bırakmasıyla birlikte devletin yüklendiği görev ve sorumluluklarda önemli ölçüde bir artış meydana gelmiştir. Bu süreçle birlikte devletin klasik görevlerinin yanına ekonomik dalgalanmaların giderilmesi, dış ticaret dengesinin sağlanması gibi görevler eklenmiştir. Bu durum devletin ekonomik ve sosyal alanda daha fazla yer alarak daha fazla harcama yapması sonucunu doğurmuştur. Bu nedenle; devlet ve diğer kamu teşekküllerinin, ekonomik gelişme sonrasında ortaya çıkan sosyal maliyetlerle ilgili yeni roller üstlenmesiyle birlikte sanayileşme dolayısıyla büyük şehirlerin meydana gelmesi sonucu artan alt yapı yatırımları ihtiyacı, kamu harcamalarını artırmıştır.
2-) Teknolojik nedenler
Dünyadaki kıt kaynakların daha verimli şekilde kullanılmasının sağlanması ve üretim kapasitesinin artırılabilmesi için teknolojik ilerleme gereklidir. Bu durum devletin faaliyetlerini ve harcamalarını önemli ölçüde artırmaktadır. Dünyanın herhangi bir yerinde bulunan teknolojik yenilik, kısa zamanda tüm ülkelere yayılmakta, bireyler de bu yeniliklerden yararlanmak istemektedirler. Teknolojik gelişmeler, yeni hizmetlerin gerçekleşmesi zorunluluğunun yanında öteden beri görülmekte olan hizmetlerin daha gelişmiş bir biçimde görülmesine ve daha pahalıya mal olmasına da sebebiyet vermektedir.
3-) Sosyal nedenler
Ekonomik değişim, beraberinde toplumsal yapıda önemli değişimleri de getirmektedir. Ekonomik değişim yeni düzenlemelerin ve yeni kanunların yapılmasını gerekli kılar, yeni düzenleme ve kanunların gerçekleştirilmesi de bütçeyi yükseltmektedir. Öte yandan, sosyal hizmetlerin vatandaşlara ulaştırılması için büyük masrafların yapılmasına gerek duyulmaktadır. Bu nedenle kamu harcamaları büyük ölçüde artar.
4-) Askeri nedenler
Askeri nedenler, bir ülkenin kamu harcamalarının artmasının en önemli nedenlerinden biridir. Savunma sanayisi sürekli bir değişen ve gelişen ülkeler, güvenlikleri açısından yaşanan değişim ve gelişmeleri yakından takip etmektedirler. Bu durum bütçe rakamlarının sürekli ve önemli bir biçimde değişimine neden olmaktadır. Öte yandan savaşlar da kamu harcamalarının düzeyi üzerinde üç şekilde etkili olmaktadır.