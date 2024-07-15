Kamu harcamalarının gerçek artış nedenleri nelerdir?

2-) Teknolojik nedenler

Dünyadaki kıt kaynakların daha verimli şekilde kullanılmasının sağlanması ve üretim kapasitesinin artırılabilmesi için teknolojik ilerleme gereklidir. Bu durum devletin faaliyetlerini ve harcamalarını önemli ölçüde artırmaktadır. Dünyanın herhangi bir yerinde bulunan teknolojik yenilik, kısa zamanda tüm ülkelere yayılmakta, bireyler de bu yeniliklerden yararlanmak istemektedirler. Teknolojik gelişmeler, yeni hizmetlerin gerçekleşmesi zorunluluğunun yanında öteden beri görülmekte olan hizmetlerin daha gelişmiş bir biçimde görülmesine ve daha pahalıya mal olmasına da sebebiyet vermektedir.