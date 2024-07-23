Kamu işçileri arasında zam uçurumu: Bir kısmı yüzde 24.73, bazıları ise yüzde 15 zam alacak

Geçen yıl imzalanan toplu iş sözleşmesiyle ilk yarı için yüzde 45 zam alan kamu işçileri, bu yıl enflasyon şoku yaşıyor. Sözleşmesi şubat ayında başlayan kamu işçileri, ocak ayında başlayan işçilere göre 2024'ün ikinci 6 ayı için 10 puan daha düşük ücret zammı alacak. Sözleşmesi ocakta başlayanlar ise yüzde 24,73 oranında zam alırken, şubatta başlayanların zam oranı yaklaşık yüzde 15'te kalacak. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, kamu işçilerine 2024'ün ikinci 6 aylık dönemi için yapılacak zamlar arasındaki farkları yazdı.