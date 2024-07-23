Kamu işçileri arasında zam uçurumu: Bir kısmı yüzde 24.73, bazıları ise yüzde 15 zam alacak
Kamu işçileri, bu yıl enflasyon şoku yaşıyor. Sözleşmesi şubat ayında başlayan kamu işçileri, ocak ayında başlayan işçilere göre 2024'ün ikinci 6 ayı için 10 puan daha düşük ücret zammı alacaklar. Sözleşmesi ocakta başlayanlar yüzde 24,73 oranında zam alırken, şubatta başlayanların zam oranı yaklaşık yüzde 15'te kalacak.
Geçen yıl imzalanan toplu iş sözleşmesiyle ilk yarı için yüzde 45 zam alan kamu işçileri, bu yıl enflasyon şoku yaşıyor. Sözleşmesi şubat ayında başlayan kamu işçileri, ocak ayında başlayan işçilere göre 2024'ün ikinci 6 ayı için 10 puan daha düşük ücret zammı alacak. Sözleşmesi ocakta başlayanlar ise yüzde 24,73 oranında zam alırken, şubatta başlayanların zam oranı yaklaşık yüzde 15'te kalacak. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, kamu işçilerine 2024'ün ikinci 6 aylık dönemi için yapılacak zamlar arasındaki farkları yazdı.
"Toplam sayıları 700 bini bulan kamu işçilerinin sözleşmeleri farklı tarihlerde başlıyor. Bir kısmı ocak ayında başlarken, bir kısmı şubat, önemli bir kısmı ise mart ayında başlıyor.
Kamu işçileri için 2023-2024 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşmesi geçen yıl mayıs ayında imzalandı. Sözleşme kapsamında öncelikle en düşük işçi ücreti çıplak brüt 15.000 TL’ye çıkartıldı ve bu tutarın üzerine tüm işçiler için ilk yarıda yüzde 45 oranında zam yapıldı.
2023’ün ikinci 6 ayında yüzde 15, 2024 yılında ise 6’şar aylık dönemlerde yüzde 10 oranında zam kararı alındı. Sözleşmeye göre, enflasyon toplu iş sözleşmesi zam oranını aşarsa, aşan kısım bir sonraki dönemde ücret artışlarına yansıtılıyor.