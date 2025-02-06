Kamuda çalışan 700 bin işçi yüzde 95 zam istiyor! İşte toplu sözleşme masasına gelecek rakamlar

Toplu sözleşme masasına gelecek zam talepleri belli oldu

Sendikaların Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmeleri için iktidardan talep edeceği zamlar taslak metinde yer aldı.

Buna göre, günlük brüt çıplak ücret en düşük 2 bin liraya çıkarılsın. Tüm işçilere 20 biner lira refah payı verilsin. Artırılan bu yeni maaşlara 2025’in ilk 6 ayı için yüzde 20 zam yapılsın.” Böylece halen 37 bin lira civarında olan en düşük çıplak net işçi maaşının taban ücretle 40 bin liraya, refah payıyla 60 bin liraya ve yüzde 20 zamla 72 bin liraya çıkarılması öngörülüyor.