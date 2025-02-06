Kamuda çalışan 700 bin işçi yüzde 95 zam istiyor! İşte toplu sözleşme masasına gelecek rakamlar
Türk-İş ve Hak-İş, toplu sözleşme masasında hükümetin önüne koyacağı taslak metinde kamu işçisini enflasyona ezdirmemek için iş birliği yaptı. İşçinin talebi yüzde 95 zam oldu. Sendikalar en düşük işçi maaşının 37 bin liradan 72 bin liraya çıkarılmasını istiyor.
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu ve Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu sendikaları, kamu işçilerinin 2025-2026 yıllarında alacağı zam ve ilave sosyal haklarını belirlemek için ortak hareket etme kararı almıştı.
Sendikalar zam görüşmeleri için taslak metni hazırladı
Sendikalı 700 bin kamu işçisiyle masaya oturmaya hazırlanan hükümet için zam görüşmeleri zorlu geçecek. TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ, toplu sözleşme görüşmeleri için taslak metni hazırladı.
Sözcü’nün haberine göre, işçi sendikalarının uzun görüşmeler sonucunda oluşturdukları zam talepleri metinde yer aldı.
Toplu sözleşme masasına gelecek zam talepleri belli oldu
Sendikaların Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmeleri için iktidardan talep edeceği zamlar taslak metinde yer aldı.
Buna göre, günlük brüt çıplak ücret en düşük 2 bin liraya çıkarılsın. Tüm işçilere 20 biner lira refah payı verilsin. Artırılan bu yeni maaşlara 2025’in ilk 6 ayı için yüzde 20 zam yapılsın.” Böylece halen 37 bin lira civarında olan en düşük çıplak net işçi maaşının taban ücretle 40 bin liraya, refah payıyla 60 bin liraya ve yüzde 20 zamla 72 bin liraya çıkarılması öngörülüyor.