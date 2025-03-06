Kamuda çalışan 700 bin işçiye ikramiye! Ödemeler ne zaman yapılacak?

Kamu işçileri için mart ayı hareketli geçecek

Bu ay hem ikramiye (ilave tediye) ödemeleri hesaplara yatırılırken, hem de toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin başlaması bekleniyor. İşçiler bir yandan ikramiyeyi beklerken, diğer yandan da toplu iş sözleşmesi görüşmelerini heyecanla bekliyor. TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ, 2025-2026'daki ücret artışının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'ne dair ortak zam talebini içeren taslağı geçen hafta Çalışma Bakanlığı'na sunmuştu.