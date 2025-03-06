Kamuda çalışan 700 bin işçiye ikramiye! Ödemeler ne zaman yapılacak?
Kamu kurumlarında çalışan 700 bin kamu işçisinin ilave tediye ödemesi yapılacak. İkramiye ödemelerinin İkinci 13 günlük bölümü Ramazan Bayramı öncesinde hesaplara yatırılacak. İşte ödeme tarihleri…
Kamu işçilerinin ikramiye ödeme tarihleri açıklandı. 2025 yılında kamu işçilerine yapılacak ikramiye (ilave tediye) ödemelerinde İkinci 13 günlük bölümü bayram öncesi hesaplara yatırılacak.
İşçinin tediye ödeme tarihi belli oldu
Önümüzdeki günlerde başlayacak toplu iş sözleşmesi görüşmelerine kilitlenen kamu işçilerine, Ramazan Bayramı öncesinde ikramiye ödemesi yapılacak. Cumhurbaşkanlığı kararına göre; 6772 sayılı kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere yapılacak ilave tediyenin birinci yarısı 24 Ocak 2025'te ödenmişti. Kalan yarısı ise 24 Mart 2025'te hesaplara geçecek.
İşçinin ikramiyesi iki parça halinde ödeniyor
İşçilere her yıl 52 günlük ikramiye ödemesi yapılıyor. Bunun 26 günlük kısmı yılın ilk yarısında, kalan 26 günlük kısmı da yılın ikinci yarısında ikişer parça halinde ödeniyor. İşçiler kalan 26 günlük ikramiyeyi yılın ikinci yarısında alacak. Bunun ödeme tarihi de Haziran ya da Temmuz'da duyurulacak.
Kamu işçileri için mart ayı hareketli geçecek
Bu ay hem ikramiye (ilave tediye) ödemeleri hesaplara yatırılırken, hem de toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin başlaması bekleniyor. İşçiler bir yandan ikramiyeyi beklerken, diğer yandan da toplu iş sözleşmesi görüşmelerini heyecanla bekliyor. TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ, 2025-2026'daki ücret artışının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'ne dair ortak zam talebini içeren taslağı geçen hafta Çalışma Bakanlığı'na sunmuştu.