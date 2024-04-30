Kamuda tasarrufta 3 ayaklı eylem planı hazır
Türkiye'de ekonomik tasarruf tedbirleri kapsamında yeni bir üç ayaklı eylem planı hazırlandı. Bu plan; acil olmayan kamu yatırımlarının ertelenmesi, yasal olarak zorunlu olmayan görevler dışında makam araçlarının kullanımının sınırlanması ve görev gereklerinin dışında yapılan ödenek, huzur hakkı ve maaş ödemelerinin kaldırılmasını içeriyor.
Ekonomik zorluklarla mücadele eden Türkiye'de, vatandaşların "nimet/külfet" dengesini iyileştirmek amacıyla yeni bir dizi kamuda tasarruf önlemi hayata geçiriliyor. Cumhurbaşkanı kararnamesiyle yürürlüğe girecek bu düzenlemeler, kamu harcamalarını ciddi şekilde kısıtlamayı ve böylece ekonomik istikrarı desteklemeyi hedefliyor.
Cumhurbaşkanı kararnamesiyle yürürlüğe girecek bu düzenlemeler, kamu harcamalarını ciddi şekilde kısıtlamayı ve böylece ekonomik istikrarı desteklemeyi hedefliyor.
Yatırımların Erteleme ve Önceliklendirme Planı
Habertürk'te yer alan bilgilere göre; kamu yatırım ve harcamaları, titiz bir çalışmayla yeniden düzenleniyor. Ülke ekonomisini doğrudan etkileyen, üretimi ve vatandaşın refahını artıracak tarım, sulama ve baraj gibi projelere öncelik verilecek.
Acil olmayan köprü, otoyol ve viyadük gibi projeler ise ertelenecek veya iptal edilecek. Bu adımlar, kamu kaynaklarının daha etkin kullanılmasını ve sosyal projeler için kaynak ayrılmasını sağlayacak.