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  4. Kamuda tasarrufta 3 ayaklı eylem planı hazır

Kamuda tasarrufta 3 ayaklı eylem planı hazır

Türkiye'de ekonomik tasarruf tedbirleri kapsamında yeni bir üç ayaklı eylem planı hazırlandı. Bu plan; acil olmayan kamu yatırımlarının ertelenmesi, yasal olarak zorunlu olmayan görevler dışında makam araçlarının kullanımının sınırlanması ve görev gereklerinin dışında yapılan ödenek, huzur hakkı ve maaş ödemelerinin kaldırılmasını içeriyor.

Kamuda tasarrufta 3 ayaklı eylem planı hazır - Sayfa 1

Ekonomik zorluklarla mücadele eden Türkiye'de, vatandaşların "nimet/külfet" dengesini iyileştirmek amacıyla yeni bir dizi kamuda tasarruf önlemi hayata geçiriliyor. Cumhurbaşkanı kararnamesiyle yürürlüğe girecek bu düzenlemeler, kamu harcamalarını ciddi şekilde kısıtlamayı ve böylece ekonomik istikrarı desteklemeyi hedefliyor.

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Kamuda tasarrufta 3 ayaklı eylem planı hazır - Sayfa 2

Cumhurbaşkanı kararnamesiyle yürürlüğe girecek bu düzenlemeler, kamu harcamalarını ciddi şekilde kısıtlamayı ve böylece ekonomik istikrarı desteklemeyi hedefliyor.

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Kamuda tasarrufta 3 ayaklı eylem planı hazır - Sayfa 3

Yatırımların Erteleme ve Önceliklendirme Planı

Habertürk'te yer alan bilgilere göre; kamu yatırım ve harcamaları, titiz bir çalışmayla yeniden düzenleniyor. Ülke ekonomisini doğrudan etkileyen, üretimi ve vatandaşın refahını artıracak tarım, sulama ve baraj gibi projelere öncelik verilecek.

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Kamuda tasarrufta 3 ayaklı eylem planı hazır - Sayfa 4

Acil olmayan köprü, otoyol ve viyadük gibi projeler ise ertelenecek veya iptal edilecek. Bu adımlar, kamu kaynaklarının daha etkin kullanılmasını ve sosyal projeler için kaynak ayrılmasını sağlayacak.

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