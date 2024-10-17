Kamuya 10 binden fazla personel alımı gerçekleşecek! KPSS ve yaş şartı yok, işte branşlar
Kamu kurumları personel alım sürecine girdi. 7 bakanlık ve 27 farklı kuruma işçi alımı gerçekleştirilecek. Ayrıca, başvurular için KPSS şartı ve yaş sınırlaması bulunmuyor. İşte, eleman alınacak sektörler ve detaylar...
Devlet kurumlarında personel alım süreci başladı. 7 bakanlık dahil olmak üzere toplamda 27 kuruma 13 bin 208 eleman alınacak. Bu işçi alımlarında KPSS şartı aranmamakta ve yaş sınırlaması bulunmamaktadır.
Ayrıca, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de kura yöntemiyle 275 personel alımı yapılacak. Peki, aranan şartlar neler? Hangi bakanlıklar kaç eleman alacak? Hangi meslek grupları başvurabilecek? İşte bu soruların yanıtları...
KPSS PUANINA BAKILMIYOR
Pideciden garsona, can kurtarandan dönerciye kadar Meclis'e kura ile 275 eleman alınacak. KPSS şartı aranmıyor ve yaş sınırı da yok. Emekli olmayan herkes başvurabiliyor.
HANGİ BAKANLIĞA NE KADAR ELEMAN ALINACAK?