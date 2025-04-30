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  4. Karar netleşti ; Perakende devi lot başı 10,9 TL temettü dağıtıyor

Karar netleşti ; Perakende devi lot başı 10,9 TL temettü dağıtıyor

Türkiye’nin en büyük perakende marketlerinden BİM, yatırımcısına 10 lira 95 kuruş temettü ödeyecek.

Karar netleşti ; Perakende devi lot başı 10,9 TL temettü dağıtıyor - Sayfa 1

Uzman isimlerin değerlendirmesine göre oldukça ucuz kalan Borsa İstanbul’da şirketlerin temettü kararları peş peşe geliyor.

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Karar netleşti ; Perakende devi lot başı 10,9 TL temettü dağıtıyor - Sayfa 2

Dev şirketlerin 3 sıfırlı rakamlarla işlem gören lotlarına karşılık yatırımcısına büyük temettü ödemeleri yaptığı borsada Bim Birleşik Mağazaları A.Ş de temettü kararını verdi.

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Karar netleşti ; Perakende devi lot başı 10,9 TL temettü dağıtıyor - Sayfa 3

Yatırımcısının yüzünü güldüren temettü kararına ilişkin rotaborsa.com’da yer alan bilgiye göre BIMAS lot başı 10,95 TL ödeme yapacak.

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Karar netleşti ; Perakende devi lot başı 10,9 TL temettü dağıtıyor - Sayfa 4

Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) tarafından 29 Nisan 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde kar dağıtıma ilişkin açıklama yaptı.

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