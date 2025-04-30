Karar netleşti ; Perakende devi lot başı 10,9 TL temettü dağıtıyor
Türkiye’nin en büyük perakende marketlerinden BİM, yatırımcısına 10 lira 95 kuruş temettü ödeyecek.
Uzman isimlerin değerlendirmesine göre oldukça ucuz kalan Borsa İstanbul’da şirketlerin temettü kararları peş peşe geliyor.
Dev şirketlerin 3 sıfırlı rakamlarla işlem gören lotlarına karşılık yatırımcısına büyük temettü ödemeleri yaptığı borsada Bim Birleşik Mağazaları A.Ş de temettü kararını verdi.
Yatırımcısının yüzünü güldüren temettü kararına ilişkin rotaborsa.com’da yer alan bilgiye göre BIMAS lot başı 10,95 TL ödeme yapacak.