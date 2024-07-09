Kardinal fayda nedir?
Fayda, mal ve hizmetlerin insan ihtiyaçlarını karşılama özelliğidir. Fayda kavramının İngilizce karşılığı olan “utility” kelimesinden fayda birimi “util” üretilmiştir. Mal ya da hizmetlerin faydasının ölçülebileceğini savunan kardinal yaklaşım, mal ve hizmetlerden sağlanan faydaları bir birimle ifade etmiştir. Kardinal fayda yaklaşımına göre, fayda util ile ölçülür.
Kardinal yaklaşımı savunan iktisatçılar
Kardinal fayda yaklaşımı, iktisat biliminin yeni gelişmeye başladığı dönemlerde ortaya konulan bir yaklaşımdır. Kardinal fayda yaklaşımının savunuculuğunu klasik iktisatçılardan Jevons, Gosson, Walras gibi isimler yapmıştır.
Kardinal yaklaşımın temeli
Faydanın ölçülebilir olduğunu ifade eden kardinal yaklaşımın temeli toplam fayda, marjinal fayda ve azalan marjinal fayda kavramlarına dayanmaktadır.
Kardinal yaklaşımın temeli
Faydanın ölçülebilir olduğunu ifade eden kardinal yaklaşımın temeli toplam fayda, marjinal fayda ve azalan marjinal fayda kavramlarına dayanmaktadır.
Marjinal fayda nedir?
Bir maldan bir birim daha fazla tüketmenin toplam faydada meydana getirdiği değişiklik ise marjinal fayda olarak adlandırılır. Marjinal fayda ise ekonomide “MU” olarak gösterilir.