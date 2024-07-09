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  4. Kardinal fayda nedir?

Kardinal fayda nedir?

Fayda, mal ve hizmetlerin insan ihtiyaçlarını karşılama özelliğidir. Fayda kavramının İngilizce karşılığı olan “utility” kelimesinden fayda birimi “util” üretilmiştir. Mal ya da hizmetlerin faydasının ölçülebileceğini savunan kardinal yaklaşım, mal ve hizmetlerden sağlanan faydaları bir birimle ifade etmiştir. Kardinal fayda yaklaşımına göre, fayda util ile ölçülür.

Kardinal fayda nedir? - Sayfa 1

Kardinal yaklaşımı savunan iktisatçılar

Kardinal fayda yaklaşımı, iktisat biliminin yeni gelişmeye başladığı dönemlerde ortaya konulan bir yaklaşımdır. Kardinal fayda yaklaşımının savunuculuğunu klasik iktisatçılardan Jevons, Gosson, Walras gibi isimler yapmıştır.

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Kardinal fayda nedir? - Sayfa 2

Kardinal yaklaşımın temeli

Faydanın ölçülebilir olduğunu ifade eden kardinal yaklaşımın temeli toplam fayda, marjinal fayda ve azalan marjinal fayda kavramlarına dayanmaktadır.

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Kardinal fayda nedir? - Sayfa 3

Kardinal yaklaşımın temeli

Faydanın ölçülebilir olduğunu ifade eden kardinal yaklaşımın temeli toplam fayda, marjinal fayda ve azalan marjinal fayda kavramlarına dayanmaktadır.

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Kardinal fayda nedir? - Sayfa 4

Marjinal fayda nedir?

Bir maldan bir birim daha fazla tüketmenin toplam faydada meydana getirdiği değişiklik ise marjinal fayda olarak adlandırılır. Marjinal fayda ise ekonomide “MU” olarak gösterilir.

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